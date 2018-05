Alpla HC Hard startet am Samstag ins HLA-Halbfinale

Mit zwei klaren Viertelfinalerfolgen (34:17, 30:22) über den SC kelag Ferlach hat der amtierende österreichische Handballmeister Alpla HC Hard am Maierfeiertag das Ticket für die Best-of-three-Serie im Halbfinale der Handball Liga Austria (HLA) gelöst. Der Gewinner der Bonusrunde genießt Heimrecht und trifft nun im Halbfinale auf die SG Insignis Handball Westwien. Die SG setzten sich, ebenfalls in zwei Partien, gegen Bregenz Handball durch. Das erste Halbfinalspiel steigt am Mittwoch, 9. Mai, in der Sporthalle am See in Hard. laola1.tv wird die Partie ab 18.30 Uhr live übertragen.

In der Halbzeitpause wollen die „Roten Teufel“ vom Bodensee laut Pressemitteilung ihre erfolgreichen Jugendmannschaften auszeichnen. Nach Spielende findet unter allen Teilnehmern, die sich im Laufe der Saison am SMS-Voting für den Best-Player beteiligt haben, eine Verlosung statt. Für die erste Semifinalpartie wird ab Montagfrüh der Kartenvorverkauf in der Bäckerei Kainz, Trafik Wallner und Drogerie Jochum in Hard eingerichtet.

Das zweite Halbfinalspiel findet am Sonntag, 13. Mai, im BSFZ Südstadt in Maria Enzersdorf statt. Da erwartet den Titelverteidiger aus Vorarlberg ein grün-weißer Hexenkessel. Denn Gastgeber Westwien lädt zum „Spiel des Jahres“ mit freiem Eintritt ein, laola1.tv und ORF Sport plus übertragen ab 16.50 Uhr live. Sollte ein entscheidendes drittes Halbfinalspiel notwendig sein, so wird dieses am Dienstag, 15. Mai, ab 201.15 Uhr (laola1.tv und ORF Sport plus ) in der Sporthalle am See anberaumt.