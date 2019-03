Alpla HC Hard kämpft um Tabellenplatz zwei

Heißes Duell im Kampf um Platz zwei der Bonusrunde in der spusu Lisga am Samstag: Handball-Vizemeister und Double-Gewinner Alpla HC Hard hat in der fünften Runde Verfolger Retcoff HSG Graz zu Gast. Anpfiff in der Sporthalle am See ist um 20.15 Uhr (live auf ORF Sport plus und laola1.tv).

In der Tabelle liegen die Roten Teufel vom Bodensee mit 14 Punkten an zweiter Stelle hinter dem in der bisheirgen Bonusrunde noch ungeschlagenen Tabellenführer Krems (22). Gleich hinter Hard lauern Graz (13), Westwien (12) und Bregenz (12). „Nach den beiden knappen Niederlagen gegen Krems und Bregenz ist die Situation nicht einfacher geworden. Die Mannschaft ist etwas verunsichert. Wir müssen im Angriff unsere Chancen verwerten, dann sich wir nur sehr schwer zu schlagen“, meint Hard-Cheftrainer Klaus Gärtner vor dem wichtigen Heimspiel.

Vor allem gegen die kompakte Grazer Deckung sind seine Schützlinge gefordert. Zumal Kapitän Dominik Schmid (Schulter), Risto Arnaudovski (Knie) und Lenny Fetz (gebrochener Mittelhandknochen) vorerst ausfallen.

Ob die beiden Youngsters Theo Surblys und Niklas Schiller auflaufen können, ist fraglich. „Wir hatten diese Woche im Training mit einigen Blessuren zu kämpfen“, erzählt Gärtner, der mit einem Heimerfolg den zweiten Tabellenplatz in der Bonusrunde der spusu Liga absichern möchte.

Mit Topscorer Nemanja Belos, Rok Skol und Matjaz Borovnik verfügt die gegnerische Mannschaft aus Graz über drei starke Legionäre im Rückraum. Dazu kommt Nationalspieler Daniel Dicker, der vier Jahre in Hard aktiv war. Fraglich ist bei den Steirern der Einsatz von Teamtorhüter Thomas Eichberger. Der 25-Jährige pausierte zuletzt wegen eines Leistenbruchs.

Beim Heimspiel vom Alpla HC Hard am Faschingsamstag gegen Graz haben übrigens alle Maskierten freien Eintritt.