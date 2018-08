Alpla HC Hard holt den ersten Saisontitel

Mit dem ersten Sieg in der Saison 2018/19 hat sich Alpla HC Hard durch den 24:23 (13:7)-Erfolg am Wochenende beim amtierenden österreichischen Handballmeister HC Fivers WAT Margareten den Supercup gesichert. Laut Spielbericht war der Sieg eine Riesenüberraschung – traten die Vorarlberger doch recht ersatzgeschwächt an.

Die Roten Teufel vom Bodensee mussten verletzungsbedingt auf ihren Kapitän Dominik Schmid, Luca Raschle und Risto Arnaudovski verzichten. Bei hochsommerlichen Temperaturen in der Wiener Hollgasse brachte Routinier Michael Knauth die Gäste nach drei Minuten mit 1:0 in Führung.

Taktisch clever und sehr beherzt traten die Mannen von Alpla-Cheftrainer Klaus Gärtner auf. Der Außenseiter aus dem Ländle zeigte vom Anpfiff an keinen Respekt vor dem Champion und führten nach zehn Minuten mit 4:3. Hard-Goalie Golub Doknic entschärfte gleich zu Beginn zwei Siebenmeter der Wiener.

Mit schnellem Angriffsspiel zogen die Harder in Minute 17 erstmals mit zwei Toren davon (7:5). Boris Zivkovic und Ivan Horvat erhöhten zum 10:6 (22.). Doknic brillierte in der Folge erneut mit Glanzparaden, hielt in Halbzeit eins fast 60 Prozent der Bälle. Lukas Schweighofer stellte auf 11:6 (25.). Mit einer 13:7-Führung für die Gäste ging es in die Pause.

Nach Wiederanpfiff hatten die Harder im Angriff etwas Ladehemmung. Die Hausherren kamen, angefeuert vom eigenen Publikum, auf 12:14 (38.) heran. Cheftrainer Klaus Gärtner nahm ein Timeout. In doppelter Überzahl kamen die Wiener danach auf 14:15 heran und glichen nach 43 Minuten aus. Doch drei Treffer von Gerald Zeiner in Serie und ein Tempogegenstoß von Manuel Schmid brachten Hard zurück in die Erfolgsspur (19:16, 50.).

In Überzahl kamen die Gastgeber fünf Minuten vor Schluss von 18:22 auf 20:22 heran. In der 58. Minute erzielte Fivers-Kapitän das 22:23, kurz darauf glich Vitas Ziura zum 23:23 aus. 18 Sekunden vor der Schlusssirene warf Knauth das 24:23, während Golub Doknic den entscheidenden Wurf der Wiener verhinderte.

„Die Moral meiner Mannschaft war überragend. Nach der Vorbereitung konnten wir nicht davon ausgehen, dass wir ein Duell auf Augenhöhe liefern können. Wir sind aber immer noch in der Findungsphase und schauen jetzt von Spiel zu Spiel,“ so Hard-Cheftrainer Klaus Gärtner.

„Wir hatten eine schwere Vorbereitung mit vielen Verletzten hinter uns. Dieser Supercup-Gewinn tut unheimlich gut. Golub Doknic hat den letzten wichtigen Ball gehalten. Ich habe es mir nur schwer vorstellen können, hier als Sieger vom Platz zu gehen,“ freute sich Michael Knauth. „Unser Gegner war eine Spur besser. Gratulation an Hard,“ erklärte ein recht enttäuschter Fivers-Coach Peter Eckl.