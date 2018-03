Alpla HC Hard hält in der Bonusrunde die Führungsrolle

Zwei Spieltage von Schluss steht Alpla HC Hard vorzeitig als Sieger der Bonusrunde in der Handball Liga Austria (HLA) fest. Der Titelverteidiger gewann das Schlagerspiel in der achten Runde bei Verfolger HC Fivers WAT Margareten klar mit 29:26 (16:12). Damit führen die Vorarlberger die Tabelle uneinholbar mit 26 Punkten vor Margareten (21), Krems (17), Westwien (15) und Bregenz Handball (14) an.

Der Spitzenreiter kam besser aus den Startlöchern und legte eine 2:0-Führung hin. Vor allem Torwart Golub Doknic hielt gleich die ersten drei Bälle und entschärfte zwei Siebenmeter. Dabei mussten die Vorarlberger auf Legionär Ivan Horvat verzichten. Der 25-Jährige zog sich beim Aufwärmen eine Muskelverletzung zu. Nach zehn Minuten stand es 5:5.

Drei schnelle Tore in Serie, der Titelverteidiger lag in der Hollgasse mit 8:5 vorne. Kurz darauf erhöhte Domagoj Surac auf 10:6 (19. Minute). Die Hausherren verkürzten zwischenzeitlich auf zwei Tore. Hards Cheftrainer Petr Hrachovec zog die Grüne Karte und nahm eine Auszeit. Mit schnellen Gegenstößen über Luca Raschle hielten die Gäste dagegen und bauten die Führung auf fünf Tore aus. Mit 16:12 für Alpla HC Hard ging es nach 30 Minuten in die Kabinen.

Nach Wiederanpfiff ging es vorerst in der gleichen Tonart weiter. In der 35. Minute sorgte das Eingreifen des Kampfgerichts für eine minutenlange Unterbrechung. Im Anschluss musste Marko Tanaskovic für zwei Minuten auf die Strafbank. Hard verlor kurz den Faden, Margareten kam bis auf 16:18 heran. Doch sorgten die beiden Routiniers Gerald Zeiner und Michael Knauth für etwas Entlastung (21:17/39.). In den Folgeminuten standen auf beiden die Abwehrformationen im Vordergrund, die Partie verflachte zusehends. Die Roten Teufel hatten im Angriff fast zehn Minuten Ladehemmung. Die Fivers kamen jetzt auf 20:22 (47.) heran. Mit dem Stand von 24:21 ging es in die fünf Schlussminuten. Routiniert und abgeklärte fuhren die Harder letztlich einen 29:26-Auswärtssieg ein.