Alpla HC Hard gibt in diesem Jahr den ersten Punkt ab

In der zehnten und abschließenden Bonusrunde der Handball Liga Austria (HLA) hat der unangefochtene Tabellenführer Alpla HC Hard vergangenen Freitag mit dem 25:25 (13:10)-Unentschieden bei der SG Insignis Handball Westwien den ersten Punkt im Jahr 2018 abgegeben. Die seit zwölf HLA-Runden ungeschlagenen „Roten Teufel“ vom Bodensee führen dennoch die Abschlusstabelle der Bonusrunde souverän mit 29 Punkten vor den Fivers aus Margareten (23), Krems (19), Westwien (16) und Bregenz (16) an.

Laut Pressemitteilung ließ Hard-Cheftrainer diesmal den dienstältesten Spieler, Michael Knauth (35), auf der Tribüne Platz nehmen und verschaffte seinen Leistungsträgern, wie zuletzt im Heimspiel gegen Krems, größere Verschnaufpausen. Die Gästemannschaft aus dem Ländle kamen besser aus den Startlöchern und lagen nach sechs Minuten bereits mit 3:0 vorne.

In der 20. Minute baute Linksaußen Luca Raschle die Führung der Vorarlberger auf 10:5 aus. Mit einem 13:10-Vorsprung verabschiedeten sich die Vorarlberger nach einer halben Stunde in die Kabinen. Nach dem Wiederanpfiff kamen die Hausherren rasch auf 14:12 heran. Doch ein Doppelpack von Thomas Weber, der in seiner Studienzeit einige Jahre bei Westwien spielte, und der amtierende Meister zog wieder auf 19:13 (42. Minute) weg. Gelegenheit für Coach Hrachovec seiner jungen Garde vermehrt Einsatzzeiten zu gewähren. Dennoch gelang den Gastgebern durch vier Tore in Serie zehn Sekunden vor der Schlusssirene noch der Ausgleich zum 25:25. Die Wiener liegen nun auf dem vierten Endplatz und genießen im Viertelfinale das Heimrecht.

„Wir haben nach der Halbzeitpause eine komplett neue Formation aufs Parkett geschickt und die Lasten auf möglichst viele Spieler verteilt. In der letzten Phase der Partie verzeichneten wir zu viele Fehlwürfe. Darum gelang Westwien noch der Ausgleich,“ analysierte Co-Trainer Severin Englmann nach Spielende.