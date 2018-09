Alpla HC Hard beim Tabellenführer

In der fünften Hauptrunde der österreichischen Handball-spusu Liga ist Vizemeister und Double-Gewinner Alpla HC Hard am Freitag (19 Uhr/laola1.tv) beim Tabellenführer HSG Graz zu Gast. Erstmals seit einem Vierteljahrhundert führen die Grazer die Tabelle an. Und erstmals laufen die Roten Teufel vom Bodensee laut Pressemitteilung im neuen Raiffeisen Sportpark in Graz überhaupt auf. Der Tabellenvierte aus Vorarlberg hat lediglich einen Punkt Rückstand auf den Führenden aus der Steiermark.

Nach der Auftaktniederlage in Krems und dem Remis bei der Heimpremiere gegen Schwaz fuhr die Mannschaft von Hards Cheftrainer Klaus Gärtner zuletzt zwei Siege ein. Auf den knappen 25:23-Derbyerfolg in Bregenz folgte der klare 31:21-Heimsieg gegen Ferlach. Die Steirer kassierten zum Saisonstart eine Niederlage in Kärnten und feierten in der Folge drei Siege gegen Leoben, Margareten und Linz.

Bei den Gästen aus Vorarlberg sind seit Saisonbeginn die beiden Nationalspieler Dominik Schmid und Gerald Zeiner sowie Risto Arnaudovski verletzungsbedingt nicht dabei. Doch auch der Tabellenführer kann voraussichtlich nicht in Bestbesetzung auflaufen. Linkshänder Matjaz Borovnik zog sich am Sonntag im Linz-Spiel eine Schulterluxation zu. Und Torhüter Thomas Eichberger hat ebenfalls Schulterprobleme.

„Wir sind gewarnt. Graz kann als Tabellenführer mit breiter Brust auflaufen. Wir müssen ein gutes Spiel liefern, wenn wir im neuen Raiffeisen Sportpark punkten wollen,“ sagt Hard-Coach Klaus Gärtner. „Mit Nemanja Belos und dem Ex-Harder Daniel Dicker haben die Steirer zwei starke Shooter, die unsere Abwehr in den Griff bekommen muss“, ergänzt der 43-jährige Deutsche.

Für Hard-Neuzugang Lukas Schweighofer ist es die erste Partie gegen seinen Ex-Club. Der 25-jährige Kreisläufer wechselte erst im vergangenen Sommer von der Murstadt an den Bodensee. „Das ist ein ganz besonderes Spiel für mich. Die gesamte Familie und viele Verwandte werden da sein“, so Schweighofer