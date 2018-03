Alpla HC hard baut Tabellenführung durch 31:28 aus

Viertes Spiel, vierter Sieg: Titelverteidiger Alpla HC Hard hat die Tabellenführung in der Bonusrunde der Handball Liga Austria (HLA) ausgebaut. Die „Roten Teufel“ vom Bodensee gewannen am Freitagabend beim Verfolger Moser Medical UHK Krems mit 31:28 (17:15). Die Vorarlberger führen damit die Tabelle mit 20 Punkten an.

Laut Spielbericht lieferten sich beide Teams vom Anpfiff an einen offenen Schlagabtausch, die Führung wechselte mehrfach. Nach neun Minuten stand es 6:6. Luca Raschle und Dominik Schmid sorgten in der Folge für die erstmalige Zwei-Tore-Führung. In Minute 14 sah Frédéric Wüstner nach einem Foul an Tobias Schopf die Rote Karte. Hard verlor hierdurch in den Folgeminuten etwas den Faden und die Führung. Nach 23 Minuten lag Krems erstmals mit zwei Toren vorne (14:12). Hards Cheftrainer Petr Hrachovec reagierte und brachte mit dem siebten Feldspieler die Wendung. Zwei Treffer von Daniel Dicker und einige Paraden des eingewechselten Thomas Hurich sorgten für die 17:15-Führung der Harder zur Halbzeitpause.

Nach Wiederbeginn erhöhte Michael Knauth auf 19:16 für die Gäste vom Bodensee. Doch die Niederösterreicher ließen sich nicht vorzeitig abschütteln. Knauth und Daniel Dicker fanden von der Siebenmeterlinie in Petar Angelov ihren Meister, Krems glich noch einmal zum 21:21 (43.) aus. Mit einer knappen 25:23-Führung ging der sechsfache HLA-Champion in die Schlussphase. Golub Doknic zeigte im Tor der Harder nun seine Klasse. Fünf Minuten vor Schluss nahm Hrachovec beim Stand von 27:25 seine dritte Auszeit. Mit Erfolg: Gerald Zeiner erzielte das vorentscheidende 28:25. Im Finish bewiesen die Vorarlberger Cleverness und landeten letztlich einen ungefährdeten 31:28-Auswärtserfolg.