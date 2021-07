Alltagsradnetz im Landkreis nimmt Formen an

In mehreren Kleingruppen haben Vertreter der Kreiskommunen über den Entwurf eines landkreisweiten Alltagsradnetzes diskutiert. Am Ende stehen zusätzliche Wunschlinien, angepasste Routenführungen und ein zufriedener Radverkehrsbeauftragter im Ergebnisprotokoll. Teilt das Landratsamt Lindau mit. Nun müssten die Strecken im Radnetz priorisiert werden – um anschließend förderfähige Projekte schnell umzusetzen.

„Fahrräder mögen sich ändern, aber Radfahren bleibt zeitlos.“ Mit diesem Zitat eröffnet Philipp Irber, der Radverkehrsbeauftragte des Landkreises Lindau, eine Veranstaltungsreihe, die sich mit der finalen Abstimmung des landkreisweiten Alltagsradnetzes beschäftigte. Um ein durchgängigen Alltagsradnetzes im gesamten Landkreis auf den Weg zu bringen, lud der Radbeauftragte zu insgesamt fünf Besprechungsrunden ein, die auf zwei Tage verteilt in Kleingruppen durchgeführt wurden.

Nahezu alle Kommunen des Landkreises schickten Vertreter zu den Workshops, vielfach kamen die Bürgermeister selbst. Zudem begleitete das Planungsbüro „topplan“ die Gespräche. Die Planer hatte bereits das Radwegekonzept für den Landkreis erstellt, welches in den vergangenen beiden Jahren in den Kreisgremien mehrfach diskutiert und schließlich verabschiedet wurde. Unter anderem beinhaltet das Radwegekonzept einen ersten Entwurf für ein landkreisweites Alltagsradnetz.

Im Fokus standen Netzlücken und Wunschlinien, die bisher noch kein Teil des regionalen Radnetzes und daher nicht ausgeschildert sind und die, so die Einschätzung der Planer, sinnvolle Ergänzungen für ein schnelles und direktes Vorankommen auf dem Fahrrad darstellten.

Stets berücksichtigt werden sollten Leitfragen wie: Sind die wichtigen Verbindungen auf regionaler Ebene im Netz enthalten? Sind wichtige Alltags-Zielpunkte für die Einwohner angebunden? Gibt es große Schwach- und Gefahrenstellen im Basisnetz, die zu umgehen sind? Schnell ermittelt war so zum Beispiel das Fehlen des nördlichen Abschnitts der alten Bahntrasse zwischen Oberhäuser und Weiler im Netzentwurf.

Im nächsten Schritt werden die für das Alltagsradnetz vorgesehenen Strecken nun mittels unterschiedlicher Kriterien in Hierarchiestufen eingeteilt. Die Priorisierung dient als Grundlage für Entscheidungen, wann und mit welchem Standard Strecken ausgebaut werden sollen – womit man schließlich in der Phase angelangt, die es anzustreben gilt: Die der Umsetzung konkreter Radwegeprojekte.

Als besonders dringlich wurde bereits im ersten Schritt die Verbindungslinie zwischen Dreiheiligen und Steinegaden entlang der St 2001 in Röthenbach eingeschätzt. Hier soll die Verkehrssicherheit für Radfahrer durch einen straßenbegleitenden Geh- und Radweg schnellstmöglich verbessert werden. Ebenfalls im Gemeindegebiet Röthenbachs, jedoch als Wunschlinie neu ins Alltagsnetz aufgenommen wurde die LI 12 von Steinegaden in Richtung Landesgrenze. Im unteren Landkreis wurde beispielsweise der Abschnitt der St 2002 zwischen Ruhlands (Opfenbach) und Niederstaufen als Netzlücke ausgemacht. Die Strecke, die für Fahrradfahrer speziell im Bereich der Ruhlandsmühle durch größere Höhenunterschiede unangenehm im Mischverkehr zu befahren ist, soll perspektivisch mit einem straßenbegleitenden Radweg ausgestattet werden – und damit an jenen Radweg anschließen, der aktuell südlich von Niederstaufen (zwischen Ortseingang und B 308) geplant wird.

In den diskutierten Fällen soll zeitnah eine Umsetzung erfolgen, um von hohen Förderquoten von bis zu 80 Prozent zu profitieren, die über das Sonderprogramm „Stadt und Land“ des Bundes zur Radverkehrsförderung bis Ende 2023 fließen. „Letztlich steht und fällt alles mit dem erfolgreichen Grunderwerb“, sagt Irber. Wenn der nicht klappt, nützt auch das beste Alltagsradnetz wenig.

Dennoch hat das Netz seine Daseinsberechtigung, auch als Argumentationsgrundlage für Fördergelder für den Alltagsradverkehr. Die sind häufig nämlich an das Vorhandensein eines schlüssigen Alltagsradnetzes gebunden. Ist dann die entsprechende Strecke Teil eines solchen Netzes, kann mit finanzieller Unterstützung gerechnet werden – je nach Förderprogramm auch beim Grunderwerb.