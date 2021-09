Allgäuer Käsestraße präsentiert sich mit vier neuen Radrundtouren

Bei vier Fahrradrouten im Allgäu geht es künftig um das Thema Käse: Die Allgäuer Käsestraße hat vor wenigen Tagen vier neue und ganz unterschiedliche Radrundtouren ausgeschildert. Von der anspruchsvollen „BergKäse Runde“ über die Mehrtagestour „Großes Käseglück“ bis zur leichten familienfreundlichen „HeumilchKäse Runde“ oder der „BlütenKäse Runde“ ist laut Pressemitteilung für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Radtouren verlaufen auf gut ausgeschilderten Radwegen und sind somit für nahezu jede Art von Fahrrad geeignet. Entlang der vier neuen Touren lässt sich das Westallgäu mit seinen Wiesen und Hügelketten im Zeichen der dort noch handwerklich arbeitenden Sennereien erleben. Käseliebhaber sollen dabei voll und ganz auf ihre Kosten kommen. So wird in den Sennereien der Allgäuer Käsestraße Heumilch von rund 2500 Kühen zu fast 100 Käsesorten von bäuerlichen Käsern erzeugt. Sie alle können entlang der neuen Radrundtouren verkostet werden.

„Von der Wiese auf den Teller heißt unsere Devise. So gehen alle vier unserer neuen Radtouren bei unseren Partnerbetrieben vorbei. Über zwei Jahre wurde an einer durchgängigen, ganzheitlichen Beschilderung der Rundtouren und der Streckenführung,“ so Barbara Reichart, Geschäftsführerin des Vereins Allgäuer Käsestraße.

Die Genussregion Allgäuer Käsestraße reicht von den Alpen bis zum Bodensee und erstreckt sich zwischen Oberstaufen, Scheidegg, Wangen und Isny. Diese Region verbindet Sennereien, Direktvermarkter, Hofläden, Ferienorte, Gasthöfe, Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen sowie ganz neu seit 2021 landwirtschaftliche Betriebe und Heumilchlieferanten. Durch die Initiative Allgäuer Käsestraße e.V. wird laut eigenen Angaben die Identität des Westallgäus mit seiner Beschaulichkeit gepflegt und damit ein naturnaher Erholungstourismus ermöglicht.