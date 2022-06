Hagel-Wahnsinn im Allgäu: Plötzlich wurde es Winter

Im Allgäu hat es am Pfingstsonntag schwere Gewitter mit Hagel und stürmischen Windböen gegeben. Es seien teils heftige Hagelschauer niedergegangen, bestätigte die Polizei. Zudem habe man Meldungen von umgestürzten Bäumen erhalten.

Die Gewitterfront hat am Pfingstsonntag zu mehr als 50 Einsätzen für Polizei und Feuerwehr geführt. Betroffen waren vor allem das südliche Oberallgäu und das südliche Ostallgäu.

Aktuelle Unwetterwarnungen für Baden-Württemberg im Überblick.

Konsequenzen hatte das Unwetter auch für das "IKARUS-Festval" im Bereich des Allgäu Airports in Memmingen.

Die Veranstaltung wurde wegen vorliegender amtlicher Unwetterwarnungen vorsichtshalber am Nachmittag unterbrochen. Es traten in einem etwa einstündigen Zeitraum keine Bands auf, zudem wurde Festival-Besuchern geraten, sich nicht in Zelten, sondern in Fahrzeugen aufzuhalten.

Schwere Wetterkapriolen blieben dort bis auf Starkregen letztlich aber glücklicherweise aus.

Weiler-Simmerberg durch Hagel weiß wie im Winter

In Weiler-Simmerberg, im Landkreis Lindau, sah es nach den Hagelschauern so aus, als habe es geschneit: Die Straßen waren weiß wie bei einem Wintereinbruch.

05.06.2022, Bayern, Weiler im Allgäu: Winterlich sieht die Landschaft aus der Vogelperspektive aus, nach dem ein heftiger Hagelschauer niedergegangen ist (Aufnahme mit Drohe). (Foto: Davor Knappmeyer)

Schäden wurden der Polizei bislang aber keine gemeldet. Unter anderem war ein Radlader im Einsatz, um die große Menge an kleinkörnigem Hagel von Straßen und Wegen zu schieben.

Kein Schnee, sondern Hagel: Ein Radlader im Einsatz in Weiler im Allgäu. (Foto: Davor Knappmeyer / DPA)

In Immenstadt mussten vier Personen aus Gondeln befreit werden, nachdem die Mittagbahn aufgrund des Unwetters stehengeblieben war.

Keine Personenschäden durch Hagel-Unwetter im Allgäu

In Biessenhofen blieb ein Pkw nach Angaben der Polizei in einer vollgelaufenen Unterführung stecken. Alle Personen wurden unverletzt von der Feuerwehr befreit.

Im Bereich Waltenhofen bei Schwangau, schlug der Blitz in ein Gebäude ein, es kam zu Rauchentwicklung. Die Feuerwehr meldete aber nur geringe Beschädigungen.

Bei keinem der unwetterbedingten Einsätze der Rettungskräfte wurden Personenschäden mitgeteilt.