Alles andere als Hausmusik

Vier Vollblut-Musiker, ein Haufen Instrumente, Wahnsinnsstimmen und jede Menge schwäbischer Charme. Eigentlich hatte Helmut Loser von der Bürgerstiftung Wasserburg, „Hausmusik der Extraklasse“ versprochen. Was sich jedoch auf der Bühne der Sumserhalle gut zweieinhalb Stunden lang abspielte und das vollends begeisterte Publikum vom ersten bis zum letzten Augenblick zum Rasen brachte, war viel mehr als das. Es war Blues, Jazz, Country, Chanson, Rock und Pop – und das alles herrlich komödiantisch übersetzt in breitestes Schwäbisch.

Eines sei schon einmal vorausgeschickt: Der Abend mit Herrn Stumpfes Zieh & Zupfkapelle endete mit zwei stehenden Ovationen und vier Zugaben. Wenn es aber nach dem Publikum gegangen wäre, hätten Benny, Selle, Manne und Flex ruhig noch ewig spielen dürfen. Aber das Motto des Abends war nicht umsonst dem Wahlspruch „Heut nemme – und morga net glei“ gewidmet. Schließlich hat die „Schafferei“ auch bei eingefleischten Schwaben irgendwann mal ein Ende, und wenn man etwas unbedingt haben will, dann kriegt man es sowieso nicht, oder jedenfalls nicht sofort.

Aber zurück zum Anfang: Die Vollblutmusiker hatten ihre unzähligen Instrumente ausgepackt und aus der Tuba, dem Kontrabass, der Flöte, dem Schlagzeug, dem Waschbrett, der Mini-Trompete, der Gitarre, dem Akkordeon, der Mandoline, dem Klavier und dem Banjo herausgeholt, was ging. Sogar vor einem roten Kinder-Kassettenrekorder mit eingebautem Karaoke-Mikrofon machten sie nicht Halt.

Ein Kontrabass lässt sich auch wundervoll im Liegen spielen

Von diversen ungewöhnlichen bis unkonventionellen Techniken gar nicht zu sprechen. So erfuhr das Publikum, dass sich ein Kontrabass auch wunderbar spielen lässt, wenn man darauf liegt, vor allem, weil so die Vibrationen besser spürbar sind oder wenn man ihn wie eine Gitarre auf die Knie legt. Eine Technik übrigens, die insbesondere für kleinere Menschen praktisch ist, denn die kommen ja „sonscht gar net nauf“, wie Benny erklärte. Und wenn dann die Instrumente einmal ruhten, dann machten die Musiker mit ihren Stimmen Musik. Etwa, als die vier die Sumserhalle zu einem Urwald voll mit allerlei Getier werden ließen.

Vor allem aber sind es die Texte, mit denen die Musiker bekannte Songs, aber auch die ein oder andere Eigenkomposition parodieren und typisch schwäbische Geschichten erzählen und die, kombiniert mit verrücktem Sprachwitz und komödiantischen Charme, das Publikum schier von den Plätzen reißen. Etwa, wenn aus „Guantanamera“ „I ka´s nemme höra“ wird, sie statt „smooth operator“ „schwuler Vertreter“ hauchen, wenn sie „Bleede Witz“ am laufenden Band erzählen und den Lachmuskeln des Publikums keine Sekunde Zeit lassen sich zu entspannen, oder wenn sie Wurstbrote ins Publikum werfen, um dann zum „Vesper Nummer 283, Strophe 2,3, und 5“ anstimmen. Oder aber, wenn sie die Geschichte erzählen, wie sie „älle fünf“ Mitglieder des Männergesangsvereins Upfingen e.V. im „Ochsen“ getroffen und ihm dazu verholfen haben, seine Mitgliederzahl auf neun zu erhöhen.

Übersetzungen für Nicht-Schwaben

Zum Totlachen waren auch die Übersetzungen für den schwäbisch-unkundigen Teil des Publikums. Denn wer soll hierzulande schon drauf kommen, dass die Muggabatscha eine Fliegenklatsche ist und das Bäsle und der Bäslerich Cousine und Cousin sind? Doch die vier können auch anders. Französisch zum Beispiel. Ein Mitbringsel aus jener Zeit, wo „mir no henna rauchn durfte“ und Benny eine französische Freundin und einen Citroen hatte. Da wird die Sumserhalle schnell mal in schummriges Rotlicht getaucht und das fast vergessene Französisch für Jacques Dutroncs bekannten Schmuse-Chanson „J’aimes les filles“ herausgekramt. Und weil der „natürliche“ Nebel in der Sumserhalle fehlte, war es an Flex die perfekte französische Baratmosphäre mit einer schnell und heiß gerauchten Zigarette zu erzeugen. Zum Schreien komisch.

Von „Hausmusik“ also keine Spur. Allein die Bühnenausstattung ließ daran denken. Doch die uralten Steh- und Tischlampen im spießigen Wohnzimmerflair der 60er Jahre sind ja inzwischen ohnhin wieder Trend.