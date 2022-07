„Allen Gewalten zum Trotz sich erhalten!“ – Sophie Scholl

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sophie Scholl wäre am 9. Mai 2021 100 Jahre geworden. Doch sie starb bereits mit 21 Jahren als Mitglied der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“. Sie machte mit Flugblättern auf die Gräueltaten Adolf Hitlers und seiner Anhänger aufmerksam, um den Krieg zu beenden. Ihren mutigen Einsatz bezahlten die Mitglieder der Gruppe mit ihrem Leben. „Freiheit“ war das letzte Wort, das Sophie in Schönschrift auf die Rückseite ihrer Verhörakte schrieb.

Überaus eindrucksvoll hat die Projektgruppe Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage am Bodensee-Gymnasium die letzten Tage der Sophie Scholl unter der Regie von Studiendirektorin Irene Heß als Stationentheater präsentiert. Und so verfolgen die Zuschauer an drei verschiedenen Orten im Schulhaus das Schicksal der Geschwister Sophie und Hans Scholl. In der Aula an der BOGY-Bar werden sie Augenzeugen der Herstellung der Flugblätter der Weißen Rose. Gemeinsam wandert man schließlich zum Treppenhaus, das an den Lichthof der Universität München erinnern soll, wo die Geschwister einst die Flugblätter abwarfen. Das Ende kündigt sich im Theaterraum an, in dem die enervierenden Verhöre von Hans und Sophie Scholl stattfinden.

Zu Schuberts Musik „Der Tod und das Mädchen“ tanzen die Geschwister (Sonia Pentelescu als Sophie, Daniel May als Hans Scholl) im Wirbel ihrer abgeworfenen Flugblätter. Doch der Drohruf des Hausmeisters (Tristan Aguirrezabal) holt sie jäh in die Wirklichkeit zurück. Die anschließenden Verhöre (Benjamin Boehm, Hüseyin Akgün) der Geschwister Scholl machen die beklemmende Atmosphäre und das drohende Unheil fühlbar. Eine Sekretärin, mit dem Rücken vor der Bühne platziert, hämmert korrekt und unbeeindruckt vom Geschehen die Aussagen in die Schreibmaschine.

Bald wird klar, dass sich Hans und Sophie (Weda Lanzendörfer) im Laufe der zermürbenden Verhöre immer mehr um Kopf und Kragen reden. Schließlich bleibt ihnen nichts anderes übrig als zu gestehen. Die Geständnisse werden über eine Tonaufnahme eingespielt. Der Schauprozess, den Richter Freisler (Paul Deininger) hämisch und in seiner im eigenen cholerischen Art führte, endet mit dem Todesurteil von Sophie.

Als Robert Scholl (Sebastian Laaß) im Gerichtsaal ein letztes Mal um Gnade für seine Kinder bitten will, wird er gewaltsam aus dem Gerichtshof entfernt. Die Zuschauer blieben bewegt vom Schicksal der Geschwister Scholl zurück.