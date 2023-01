Alle Jahre wieder: Wo Sie Ihren Christbaum im Landkreis Lindau loswerden

Zu Weihnachten erfreuen sich alle an ihm, im neuen Jahr beginnt er langsam aber sicher zu Nadeln: der Christbaum. Wohin also mit dem guten Stück? Die LZ hat eine Liste zusammengestellt, wie die Bäume in Lindau und den Gemeinden entsorgt werden können.

Wie in der Vergangenheit, bieten die Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau GTL an, die Christbäume kostenlos zu entsorgen. Dazu müssen sie lediglich rechtzeitig an den Sammelstellen abgeliefert werden.

Hier sind die Lindauer Sammelstellen

Die Sammelaktion für die Lindauerinnen und Lindauer findet dann am Donnerstag, 12. Januar, statt. Folgende Sammelstellen werden dafür errichtet:

Insel: Jahnturnhalle Richtung Kleiner See

Schachen: Parkplatz bei Tennishalle (Wackerstraße)

Aeschach: Schulhof - Schule Langenweg

Hoyern: Feuerwache West (Hoyerbergstraße)

Reutin: Wendeplatz Otto–Geßler–Straße, Schule Reutin, Buttlerhügel-Kreuzung Rickenbacher Straße/Heuriedweg

Zech: Max–Halbe–Weg (beim TSG-Vereinsheim)

Oberreitnau: auf dem Parkplatz vor dem Freizeitzentrum

Unterreitnau: vor der ehemaligen Schule

Die Stadt Lindau verweist darauf, dass die Christbäume ohne Baumschmuck bis spätestens 12. Januar, 8 Uhr, an den genannten Sammelstellen abgegeben werden müssen. Verpackungsmaterial und Christbaumschmuck dürfen nicht an den Sammelstellen abgelagert werden. Verpackungsmaterial (nur Papier und Kartonagen) können über die Wertstoffinseln sowie bei dem Wertstoffhof in der Robert-Bosch- Straße entsorgt werden. Das kostenlose Abholangebot gilt nur für Menschen, die im Lindauer Stadtgebiet wohnen. Grundsätzlich können Christbäume – ohne Baumschmuck – auch bei den bekannten Gartenabfall–Boxen in Lindau entsorgt werden.

So läuft es in den Gemeinden mit dem Christbaum

Die Gemeinde Bodolz sammelt am 9.Januar ab 7 Uhr die abgeschmückten Christbäume vom Straßenrand ein. Einzelne Äste und Reisig werden nicht mitgenommen.

Die Feuerhexen Wasserburg sammeln am Samstag, 14. Januar, ab 9 Uhr im Ortskern der Gemeinde die Christbäume ein. Diese sollen gut sichtbar an den Straßenrand gelegt werden.

In Weißensberg veranstalten die Weihergeister zum ersten Mal das Funkenfeuer am Funkensonntag. Deshalb können die Weißensberger ihre Christbäume beim Haus der Vereine in der Schulstraße auf einem dafür vorgesehenen Platz ablegen.

Die Nonnenhorner können ihren Baum an die Straße legen. Dieser wird dann am 13. Januar ab 13 Uhr eingesammelt.

In Sigmarszell, Hergensweiler und Achberg sind keine Sammlungen bekannt, die Bäume können an den Grüngutcontainern abgegeben werden.