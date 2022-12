Alle Go-Ahead-Züge fahren wieder nach Lindau

Nach Startschwierigkeiten am Freitagmorgen fährt der Bahnbetreiber Go-Ahead auf seinen Allgäuer Strecken inzwischen wieder im regulären Takt. Zum Allgäuer Netz gehören die Linien RE72, RB92 und RE96, die zwischen Lindau, Memmingen und München fahren.

Laut Pressesprecher Winfried Karg konnten am Freitag die ersten vier Züge in Memmingen, die zwischen 6.40 Uhr und 8.11 Uhr starten sollten, nicht abfahren. Das Problem waren wieder vereiste Oberleitungen. Die Züge konnten deshalb nicht vom Abstellgleis gefahren werden. Seitdem fahren aber wieder alle Züge.

„Teilweise sind wir mit Verspätungen unterwegs“, sagt Karg. Wenn es auf der eingleisigen Strecke einmal zu Verspätungen komme, schaukle sich das Problem immer weiter hoch, weil der Gegenzug abgewartet werden müsse.

Mit dem Blitzeis am Mittwoch hatte es erste große Probleme auf den von Go-Ahead betriebenen Strecken gegeben. Neun der Züge waren nahezu gleichzeitig zum Stehen gekommen, vier davon auf offener Strecke. Grund dafür war laut Angaben des Unternehmens, dass Wasser in das Druckluftsystem der Stromabnehmer gekommen war.

Die konnten dann nicht mehr an die Oberleitungen gedrückt werden. Weil viele Züge in die Werkstatt mussten, sind am Donnerstag auf den Allgäuer Strecken von Go-Ahead nur die Hälfte der Züge gefahren.