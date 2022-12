MIT BILDERGALERIE: Alle Erwartungen übertroffen - So schön war die Lindauer Hafenweihnacht

Eine sehr emotionale Hafenweihnacht ist am Abend des 4. Advent zu Ende gegangen. Für Marktleiter Arnold Weiner aus dem Lindauer Kulturamt mit seinem Team ebenso wie für die Händler war die 15. Lindauer Hafenweihnacht nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause unerwartet erfolgreich.

Und so ziehen sie eine durchweg positive Bilanz: großartige Stimmung, gut gelaunte und fröhliche Besucher in schönster Kauflaune und fast immer gutes Wetter.

Wetter spielt ebenfalls mit

Insgesamt 16 Tage an vier langen Wochenenden, jeweils von Donnerstag bis Sonntag, war die Hafenweihnacht geöffnet. Händler und Besucher sind sich einig: diese Lindauer Hafenweihnacht war besonders schön. Arnold Weiner strahlt.

„Die vergangenen beiden Tage waren wetterbedingt zwar mäßig besucht. Aber jetzt, am letzten Wochenende ist wieder viel los.“ Die Sonne kämpft sich immer mal durch den Hochnebel, aber es bleibt trocken und sobald bei einsetzender Dämmerung die Weihnachtsbeleuchtung angeht, zählt sowieso nur noch dieses stimmungsvolle Funkeln und Leuchten.

Konny Bude ist von Anfang an bei der Lindauer Hafenweihnacht dabei und bestätigt: „dieses Mal war sie besonders schön.“ (Foto: Susi Donner)

Dass bei der Beleuchtung, die bereits vor zig Jahren auf LED umgestellt wurde, ein wenig gespart wurde, fiel nicht ins Gewicht. Die Beleuchtung am Hafen war nur an den Markttagen an, es wurde nur jeder zweite Baum beleuchtet, „und wir haben später ein- und früher ausgeschaltet“, erklärt Weiner.

Von 16.30 bis 22 Uhr sei absolut ausreichend gewesen und habe wunderschön ausgesehen. Ohne Weihnachtsbeleuchtung sei undenkbar. Ein Weihnachtsmarkt lebe vom Licht – die Weihnachtsstimmung komme mit der Beleuchtung.

Am Tag ist es manchmal etwas ruhiger. Aber sobald es dämmert und die Lichter angehen, füllt sich der Markt, Marlis Holzmann, Ausstellerin

Und auch die Besucher, weiß Marlis Holzmann aus Lindau, die Bienenwachskerzen aus eigener Kerzenwerkstatt und Honigprodukte aus eigenem Honig anbietet: „Am Tag ist es manchmal etwas ruhiger. Aber sobald es dämmert und die Lichter angehen, füllt sich der Markt.“ Jeder um sie herum sei zufrieden. „Die Besucher sind so gut gelaunt und freundlich. Alle freuen sich, dass der Weihnachtsmarkt wieder ist. Sie wollen nicht nur schauen, sondern sich auch etwas Schönes gönnen.“

Gäste kommen bis aus Frankreich und den USA

Arnold Weiner freut sich besonders darüber, dass die Gäste aus Nah und Fern wieder gekommen sind: „All unsere Stammgäste waren wieder da. Die Vorarlberger, die Schweizer. Die Italiener, mit denen ich noch gar nicht gerechnet habe. Das Weihnachtsschiff der Vorarlberg Lines wurde super angenommen. Das gibt es sonst nirgendwo, dass ein Schiff zwei Weihnachtsmärkte in zwei verschiedenen Ländern miteinander verbindet“, schwärmt Weiner.

Die Zwangspause sei spurlos an der Lindauer Hafenweihnacht vorbeigegangen. Bei Konny Bude, die an ihrem Stand Weihnachtsdekorationen verkauft, war sogar eine französische Familie. „Sie haben bei mir eine Weihnachtskrippe im Palmenblatt gekauft und waren restlos glücklich damit. Sie haben mir eine so große Herzlichkeit und Wertschätzung entgegengebracht, die ich noch lange mit mir tragen werde“, sagt sie gerührt.

Besonders schön war es auch, die anderen Marktleute wieder zu treffen, weil das immer so ein schönes Miteinander ist, Konny Bude, Ausstellerin

Eine andere Familie, die bei ihr am Stand war, sei explizit für die Hafenweihnacht aus den USA nach Lindau gekommen. „Das zeigt doch, welche Strahlkraft die Lindauer Hafenweihnacht besitzt“, sagt die Kunsthandwerkerin und ergänzt: „Besonders schön war es auch, die anderen Marktleute wieder zu treffen, weil das immer so ein schönes Miteinander ist.“ Konny Bude ist von Anfang an bei der Lindauer Hafenweihnacht dabei – dieses Mal sei sie mit gedämpften Erwartungen angetreten, aber: „Ich bin freudig überrascht worden.“

Besucher tanzen zwischen den Buden

So ging es auch Maximilian und Hanna Fischer vom Hof Fischer aus Bösenreutin, die auf der Hafenweihnacht zum dritten Mal ihren heißen Bratapfellikör anbieten. „Die Leute waren nett und aufgeschlossen“, sagen sie. Auch Isabel Wöhrl und Philipp Fehr schauen froh aus der sozialen Bude heraus. Sie verkaufen für die Kindertagesstätte am Hoyerberg von den Eltern und Kindern Selbstgebackenes und -gebasteltes und sind dankbar für diese Möglichkeit, die ihnen die Hafenweihnacht bietet.

Marktleiter Arnold Weiner zieht eine erfolgreiche Bilanz zur 15. Lindauer Hafenweihnacht und lässt sich bereitwillig am Spendenherz fotografieren, das sicher schon Millionen mal in die Welt geschickt wurde. (Foto: Susi Donner)

Angela Eckerlein aus Lindau, die Weihnachtsdeko anbietet, erzählt: „Die Leute haben zwischen den Buden getanzt und gesungen, sosehr haben sie sich über die Hafenweihnacht gefreut.“ Auch sie sei überwältigt von diesem schönen Neustart der Hafenweihnacht. „Wir haben sicherheitshalber zwischen den etwa 90 Buden mehr Platz gelassen“, erklärt Weiner, warum auch Tanzen möglich war. Dadurch ist die Hafenweihnacht weit in Richtung Reichsplatz gewandert, „was super angenommen wurde, und die Hafenpromenade enorm entlastet hat“.

Weiner betont auch die wertvolle Umwegrentabilität für Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel – „sie erzählen mir, dass sie durch die Hafenweihnacht eine echte Saisonverlängerung haben. Von Freitag bis Sonntag sind die Betten in und um Lindau belegt. Wir veranstalten die Hafenweihnacht ja für alle Lindauer und es ist schön, dass sie wirkt.“

Müll ist diesmal kein Problem

Wie viele Besucher insgesamt da waren, lasse sich nicht mit Sicherheit sagen. Die Hafenweihnacht kostet keinen Eintritt, also gibt es auch keine exakten Zahlen. Arnold Weiner hat als Vergleich aber den Start des Dreiländermarathons und weiß, wie es aussieht, wenn 5000 Menschen die Hafenpromenade bevölkern. „Meine Schätzung – ohne Gewähr – über die vier Wochen ist 250.000 Besucher – was mehr wären als 2019. Ein Gefühl, das mir auch die Händler bestätigen“, sagt er zufrieden.

Zur Müllproblematik, die am Lindauer Jahrmarkt Thema war, sagt Weiner: „Wir haben extra für die Hafenweihnacht 20 große hölzerne Müllboxen angeschafft, die von den Händlern und auch vom Bauhof jeden Tag mindestens einmal geleert werden. Hinter dem Rüberplatz haben wir drei große Container für Kartonage, Papier und für Restmüll.“ Das funktioniere gut. Es falle viel Müll an, aber er werde getrennt und entsorgt.

Plastikeinmalartikel seien auf der Hafenweihnacht verboten. Glühwein dürfe es nur aus spülbaren Tassen geben. „Es ist überall warmes Wasser da und die meisten haben mittlerweile professionelle Spülmaschinen. Hygienisch ist hier alles einwandfrei“, betont der Marktleiter. Am Montag beginne direkt der Abbau und bis Weihnachten sei die Hafenpromenade „besenrein“, wie Weiner lachend verkündet.