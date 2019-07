Mit dem traditionellen Lindauer Kinderfest hat der Höhepunkt der alljährlichen Feierlichkeiten des Trommlerzugs Lindau Aeschach stattgefunden. Und die Teilnahme mit über 100 Aktiven habe laut Vorsitzendem Peter Ebinger in einer Pressemitteilung des Trommlerzugs „alle Erwartungen übertroffen“.

Anhaltender Applaus, klatschende Zuschauer, die große Augen machten, angesichts der Invasion von Trommlern, die dort auf sie zukam. Die Reaktionen der Zuschauer beindruckten auch „Vize“ Thomas Willig. Er sprach von „emotionalen Momente dank des sensationelles Publikum, gepaart mit genau dem Moment, der für all die Mühen der vergangenen 18 Monate entschädigt: Das Einbiegen von der Maximilianstraße auf den Rathausplatz.“

Hier füllte der Zug mit seinen Fahnenträgern und Fahnenschwinger fast den gesamten Platz aus. Ein imposantes Bild bot sich auch den Ehrengästen dadurch auf der Rathaustreppe.

Höchsten Respekt und Wertschätzung habe es für den Trommlerzug an allen Ecken gegeben. Auch sei der Trommlerzug den gesamten Umzug über von einem Fernsehteam des TV Allgäu begleitet worden, der über das Jubiläum erneut berichten wird.

Es sei genau dieser Anspruch, im Trommeln mit dem Takt und der Geschwindigkeit und der perfekte Marschschritt dabei, den er den Zuschauern bieten wolle, so Ebinger. Er sei begeistert über den Ablauf und die Disziplin aller Beteiligten. Gleichzeitig wolle er „qualitativ noch weiter nach oben“.

„Trommeln sei Kunst und Kunst sei der Lindauer Trommlerzug“ so die Pressemitteilung weiter. Wie auch die insgesamt sechs Showstücke, die im Reutiner Zelt vorgetragen wurden. Dort gab es nicht nur für die Trommler einen gigantischen Applaus, sondern ganz speziell für die „Köpfe“ des Vereins, die Vorstände Thomas Willig und Peter Ebinger. Ihr „Zug“ kniete vor Wertschätzung und Anerkennung für deren Leistung im Zelt nieder und das Publikum honorierte ihr Engagement mit minutenlangen Applaus, bevor es dann mit weiteren Bühnenstücken weiterging.

Landesgartenschau wirft schon Schatten voraus

„Gefühlt“ hat Lindau den ganzen Tag auf den Trommlerzug gewartet und so waren die vordersten Reihen schon vergeben, als der Trommlerzug im Holdereggenpark ankam. Dieses Bild von der Treppe des Schlosses auf den gefüllten Park mit dem wartenden Publikum, war auch für die erfahrende Trommlerin Alexandra Schwaiger ein ganz besonderer Moment.

Jeder Trommler habe es verdient, so Willig, „nun runterzufahren, um dann an der Zeremonie der Landesgartenschau unter anderem als Vertreter der Stadt Lindau die Fahnenweihe zu begleiten“. Das sei „Ehre und Anerkennung zugleich, da es bayernweit ein sehr prestigeträchtiges Thema ist“. Der Fokus des Verein und die langfristige Perspektive für die Vorstandschaft sei nun die Stabilisierung der aktiven Mitgliederzahl und ein gesundes Wachstum durch weitere Mitglieder. Den Bekanntheitsgrad über die Bodenseeregion hinaus weiter voranzutreiben, sei ihm ein weiterer Antrieb, so Thomas Willig. Und dies, dürfe gerne weiter durch ihre Auftritten beim FC Bayern passieren.

Dass mit ihren Zielen auf dem besten Weg sind, zeigte die Aussage einer Ravensburgerin nach den Showstücken: „Trotz meines Stolzes auf das Rutenfest und den Trommlern in Ravensburg. So etwas wie hier habe ich noch nicht annähernd erleben dürfen.“

Peter Ebinger will nun „viel Vertrauen in die Jugend und die jüngeren Mitglieder setzen. Sie werden mehr Verantwortung übernehmen und den Verein mitführen.“ Dazu werden sie durch die ganze Vorstandschaft begleitet, denn die Fußstapfen seien, so Ebinger, gerade in den vergangenen zehn Jahren groß geworden. Und darum gelte es, die Jugend und den Generationswechsel zu fördern und zu fordern.