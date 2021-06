Alkoholisierte 25-Jährige nimmt Motorradfahrer Vorfahrt

Weil eine Autofahrerin einem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen hat, fährt der ihr hinterher und stellt fest: Die Frau ist alkoholisiert. Jetzt erwartet sie ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr am Samstag, 26. Juni, gegen 15:30 Uhr, eine 25-jährige Lindauerin mit ihrem Auto von Unterreitnau kommend auf der Kreisstraße LI 6. An der Einmündung der Kreisstraße in die Staatsstraße St 2375 wollte Sie nach links in Richtung Degersee abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen 44-jährigen Touristen aus Sachsen-Anhalt, der mit seinem Motorrad von Lindau kommend nach links in Richtung Unterreitnau abbiegen wollte – und nahm ihm die Vorfahrt. Der 44-Jährige folgte der 25-Jährigen zu ihrem Wohnsitz. Dort wollte er die Lindauerin offenbar zur Rede stellen, bemerkte jedoch, dass die junge Frau alkoholisiert war.

Die herbeigerufene Polizei wollte einen Test mit dem Alkomaten durchführen, doch die Betroffene war dazu nicht in der Lage. Bei der 25-Jährigen wurde Alkoholgeruch wahrgenommen, zudem fiel ihr unsicherer Gang auf, so die Polizei weiter. Daher wurde bei der PI Lindau eine Blutentnahme veranlasst. Die 25-jährige erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.