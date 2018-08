Aliens übernehmen Piccolina-Town

Aliens, Astronauten und Planetenforscher tummeln sich in Piccolina-Town. Die Kinderspielstadt findet in diesem Jahr nämlich im Oberreitnau der Zukunft statt, und hundert kleine Bewohner werkeln und tüfteln wie verrückt an Zeitkapseln, Space-Raketen und Astronautenhelmen. Ihre Produkte können sie zu Geld machen.

Peng! Es knallt in der Halle des Freizeitzentrums Oberreitnau. Eva hat versucht, einen Ballon mit in Kleister getauchtem Zeitungspapier zu umwickeln. Gar nicht so leicht. Der Ballon bildet die Form für einen späteren Astronautenhelm. „Ich hab noch nie mit Pappmaché gearbeitet“, sagt Eva. Der Kleister fühle sich so schleimig an. Jetzt muss sie nochmal von vorn anfangen, aber Eva nimmt es gelassen. Schließlich gibt es in Piccolina für jede gearbeitete Stunde Bares – das stadteigene Geld. Sobald das Gemisch um den Ballon herum getrocknet ist, darf sie ihren Helm verzieren. Glitzersticker, Klebeband, Farbe und Pfeifenputzer liegen bereit. Sie kann den Helm am Ende mit nach Hause nehmen oder ihn über das stadteigene Kaufhaus an einen anderen Bewohner verkaufen. Von dem Geld kann sie sich dann was anderes Schönes kaufen.

In der ganzen Halle und drum herum hört man Hämmer schlagen, Sägen quietschen und vor allem Kinder lachen. „Das macht einfach Spaß sowas Kreatives zu machen“, sagen Hugo und Valentin, die den Filmworkshop besuchen. Sie tüftlen hier gemeinsam mit anderen Kindern an einem Film über die Stadt Piccolina, der leider die Energie ausgeht. Nur ein Energiekristall kann die Bewohner noch retten. Hugo und Valentin sind Requisiteure und dafür zuständig, dass die anderen Abteilungen der Stadt die entsprechende Filmausstattung herstellen. In der Stadt arbeiten die verschiedenen Bereiche schließlich eng zusammen.

108 Bewohner hat Piccolina in diesem Jahr. Welches Kind in welcher Abteilung mitarbeitet, entscheidet die Jobbörse. Dort hängen Stellenangebote der Abteilungen aus, die noch Mitarbeiter benötigen. Viele der Kinder und Helfer sind schon mehrmals bei Piccolina-Town dabei gewesen. Auch Niklas Rothe, der das viertägige Stadtspiel gemeinsam mit Vitus Ehrle leitet, kennt die Mini-Stadt schon aus Kindertagen. „Das Projekt ist wichtig, weil die Kids sich individuell entfalten können und gleichzeitig die Möglichkeit haben, 'echtes' Leben zu spielen.“

Piccolina stand kurz vor dem Aus

Rothe fügt allerdings hinzu, dass es lange nicht klar war, ob die Spielstadt in diesem Jahr überhaupt stattfindet. „Im Frühjahr standen wir kurz vor dem Aus“, erzählt er. Zu dem Zeitpunkt hätte das Team aus zu wenigen Helfern bestanden. „Da saßen wir zu siebt beim ersten Treffen.“ Dank des Engagements dieser sieben habe sich der Helferkreis dann auf 35 Helfer aufgestockt – ein Rekord.

Die leiten jetzt Stadt-Abteilungen, wie die Glaswerkstatt. Der elfjährige Levi beugt sich über sein Glas – er trägt Mundschutz und Brille. Mit einem diamantbesetzten Bohrer ritzt er geschickt ein Tiger-Motiv ins Glas. „Ich war letztes Jahr auch schon da“, sagt er. Auch damals sei er die ganze Zeit beim Glas-Workshop gewesen. Mittlerweile ist er richtiger Profi. „Das ist cool zu sehen, was da am Ende draus entsteht“, sagt er. Natürlich will er auch ein paar Gläser gewinnbringend verkaufen.

Derweil tupft die neunjährige Pauline lila Glitzer auf die Lippen einer Papp-Maske, die vor ihr auf dem Tisch liegt. Kleine Antennen will sie noch an das Kopfende kleben. „Das macht Spaß“, sagt sie, „hier kriegt man keine Langeweile.“ Konzentriert formt sie die Lippen der Maske, um sich dann in einen Alien zu verwandeln und vielleicht dem ein oder anderen Piccolianer einen Schrecken einzujagen.