„Alice im Wunderland“ mag am liebsten Shrimps

Eine Gelbwangenschildkröte wurde im August in Sigmarszell gefunden und ins Tierheim gebracht. Das Tier ist vermutlich ausgebüchst, vermutet Tierheimleiterin Martina Schwendner. Im Sommer fühlt sich die Wasserschildkröte in einem artgerechten und ausbruchssicherem Gehege mit Teich wohl. Da im Tierheimteich die Seerosen blühen, bekam sie den Namen Alice im Wunderland. Zu den Lieblingsspeisen gehören getrocknete Shrimps oder Wasserlinsen. Die artgerechte Haltung von Wasserschildkröten ist nicht einfach und sollte nur nach sorgfältiger Information und echtem Interesse erfolgen, denn diese Reptilien können sehr alt werden. Wer sich für das Tier mit der harten Schale und dem weichen Kern interessiert und Alice ein artgerechtes Zuhause geben will, kann beim Tierheim Lindau, Telefon 08382 / 7 23 65, anrufen.