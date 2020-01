Alfred Seeger schwimmt zwei deutsche Rekorde

Was für ein Jahresstart für Alfred Seeger: Der Mastersschwimmer des TSV 1850 Lindau stellte beim 31. Internationalen Mastersschwimmfest in Gau-Algesheim gleich zwei neue deutsche Rekorde auf. Etliche zum Jahreswechsel neu in eine Altersklasse gerutschte Athleten nutzen das Schwimmfest zum Jahresbeginn, um auf Rekordjagd zu gehen. So auch Alfred Seeger, der nun in der AK 80 startet. Seine sechs Siege bei sechs Starts spielten angesichts seiner beiden Rekorde nur eine Nebenrolle. Über 100 Meter Schmetterling verbesserte er mit einer Zeit von 1:40,33 die alte Bestzeit um gut 4,5 Sekunden. Über die doppelte Distanz spielte er seine ganze Stärke auf der Mittelstrecke aus: mit 3:49,81 schraubte er den Rekord um 31 Sekunden (!) nach unten und setzt damit einen neuen Maßstab in der Rekordliste. Über 200 Meter Brust verfehlte er mit 3:39,28 den Rekord um nur 0,5 Sekunden. Allerdings wäre dieser Rekord nicht nur deutscher, sondern auch Europarekord.