Aktuelle Informationen zum ÖPNV im Landkreis Lindau

Die Entwicklungen rund um das Coronavirus haben zu starken Einschränkungen des öffentlichen Lebens geführt, teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit mit. Auch der ÖPNV im Landkreis Lindau ist davon betroffen. Die Busse im Landkreis verkehren nach Ferienfahrplan und auch bei der Deutschen Bahn gibt es Fahrplanänderungen. Gerade im Grenzverkehr mit Österreich kommt es aufgrund der derzeitigen Grenzschließung zu großen Einschränkungen, der Ländlebus fährt nicht mehr über die Grenze. Außerdem wurden zum Schutz der Fahrgäste sowie des Fahrpersonals verschiedene Maßnahmen getroffen. So ist der Ein- und Ausstieg in den Bussen des bodo nur noch durch die mittlere und hintere Tür möglich und Fahrkarten können nicht beim Fahrer direkt gekauft werden.

Seit Dienstag, 17. März, verkehren alle Busse, die zum Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (bodo) gehören, nach Ferienfahrplan (Fahrten mit Hinweis „F“).Der Landbus Unterland (Ländlebus) verkehrt nicht mehr im Landkreis Lindau.

Der Stadtbus Lindau hat seine Betriebszeiten geändert. Von Dienstag, 24. März, bis Samstag 28. März, startet der Stadtbus jeweils planmäßig, Betriebsende ist aber jeweils um 20.40 Uhr. Am Sonntag, 29. März, ist nach planmäßigem Start die letzte Fahrt ab ZUP um 16.40 Uhr.

Bei der Deutschen Bahn kommt es seit Montag, 23. März, zu Einschränkungen. Richtung Hergatz-Kempten verkehrt der Regionalexpress nach Augsburg, die RAB-Züge nach Hergatz/Wangen fallen aus und der ALX hat den Betrieb eingestellt. Für die beiden Eisenbahnverkehrsunternehmen wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Richtung Friedrichshafen läuft der Verkehr bisher planmäßig, doch auch hier wird es ab Montag, 30. März, zu Fahrplanreduzierungen kommen. Die S-Bahn-Vorarlberg fährt weiterhin bis zum Bahnhof auf der Lindauer Insel. Die Mitfahrt ist weiterhin nur mit einem gültigen Fahrschein erlaubt.