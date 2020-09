Aktuelle Corona-Lockerungen spielen in Lindau keine Rolle

Die neuen Corona-Lockerungen bringen in Lindau keine Veränderungen. Bars und Kneipen bleiben zu. Und Tagungen wird es auch erst nach Corona wieder geben. Es ist offen, ob 2021 Nobels und Psychos kommen.

„Für uns gibt es keine Änderung“, sagt LTK-Geschäftsführer Carsten Holz auf Anfrage der LZ. Denn unverändert dürfen nur etwa 150 Menschen in den großen Saal der Inselhalle. Größere Tagungen seien in Lindau erst möglich, wenn die Teilnehmer keinen Abstand mehr einhalten müssen. Bis dahin wird es in der Inselhalle also auch weiter nur kleinere Veranstaltungen geben.

Wir merken einen großen Bedarf, sich wieder live zu treffen. - Carsten Holz, LTK-Geschäftsführer

Holz berichtet, dass deshalb auch im kommenden Jahr kein normales Tagungsgeschäft möglich sein werde. Einige Veranstalter haben bereits abgesagt. Auf Nachfrage bestätigt Holz, dass er auch in Gesprächen mit den Verantwortlichen der Psychotherapiewochen und Nobelpreisträgertreffen ist. Denn es sei keineswegs klar, dass die heuer ausgefallenen Jubiläumstagungen der beiden großen Veranstalter im kommenden Jahr stattfinden können.

Umso zuversichtlicher ist Holz aber, was die Folgejahre angeht: „Wir merken einen großen Bedarf, sich wieder live zu treffen.“ Das stehe der Befürchtung der Branche entgegen, dass Firmen und Veranstalter dazu übergehen, solche Treffen dauerhaft in Form von Videokonferenzen zu veranstalten. Laut Holz sähen viele Beteiligte inzwischen auch die Nachteile der Online-Treffen. Er geht deshalb davon aus, dass Lindau als Tagungsstadt nach Ende der Corona-Krise einen guten Aufschwung erleben werde. Dafür spreche die sehr große Zahl von Anfragen für Tagungen in der Inselhalle in den Jahren 2022 und vor allem 2023.

Kaum reine Barbetriebe in Lindau

Auch eine weitere Lockerung hat in Lindau erst einmal keine Auswirkungen. Ab nächsten Samstag dürfen Barbetriebe wieder starten. Doch es gibt nur wenige reine Kneipen und Bars in Lindau. Läden wie der Irish Pub, das „Scotch“ oder das „Treibgut“ bieten Speisen an und durften daher schon Mitte Mai wieder öffnen.

Auch das „No Name“ in Aeschach hat schon lange wieder auf. „Der Laden ist als Bistro angemeldet. Ich war mir im Mai dann auch nicht sicher und habe bei den Behörden nachgefragt“, sagt Besitzerin Sybille Gronow-Schwaiger. „Die wollten nur wissen, ob ich Speisen verkaufe und diese zum Mitnehmen anbietet.“

Irgendwann sind die Taschen leer. - Carmona Patricia, Betreiberin der Coco Loco Bar

Welche Läden sind dann überhaupt von den Lockerung betroffen? Zum Beispiel das Coco Loco in der Ludwigstraße. Für Besitzerin Carmona Patricia spielt das aber keine Rolle mehr. Sie hat sich entschieden, ihre Bar aufzugeben. „Ich zahle weiter die Pacht aber nichts kommt rein“, erklärt sich Patricia, „irgendwann sind die Taschen leer.“

Auch die Mojito Bar von Hassan Oleni ist ein reiner Barbetrieb. „Ich weiß es noch nicht“, antwortet Oleni auf die Frage, ob er nun wieder öffnet. Er könnte acht bis neun Tische bewirten und gleichzeitig den Mindestabstand einhalten. Ob sich das lohnt, will er noch herausfinden.

Bars wie der „VIP-Club“ in Aeschach und das „Why-Not“ nahe der Stadtmauer haben geschlossen, die Seaside-Bar in der Salzgasse dafür schon wieder geöffnet. Die Beweggründe der Betreiber sind unbekannt, sie waren nicht erreichbar.