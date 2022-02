Aktiver Umweltschutz im Bundesfreiwilligendienst

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Kreisgruppe Lindau des BUND Naturschutz sucht ab Mitte März einen neuen Bundesfreiwilligen oder eine neue Bundesfreiwillige. Die Klimaschutz- und Umweltdebatte hat in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen und es gibt viele Möglichkeiten, sich aktiv für die Natur einzusetzen. Auf Plastik verzichten, weniger fliegen oder den Fleischkonsum reduzieren. Ein eher unkonventioneller Weg ist der Bundesfreiwilligendienst bei einer Umwelt- und Naturschutzorganisation.

„Hier kannst du dich vom Amphibienschutz, über die Biotoppflege bis hin zur Umweltbildung in verschiedenen Bereichen des Naturschutzes engagieren und eigene Ideen einbringen“, sagt Bundesfreiwillige Sara Gretler. Als Nicht-Regierungsorganisation ist die KG Lindau auf motivierte Freiwillige angewiesen. Bis ins Frühjahr wurde die Kreisgruppe, unüblicher Weise, von gleich zwei Bundesfreiwilligen unterstützt. Der Vertrag der Bundesfreiwilligen, welche gezielt für die Gartenschau angestellt wurde, läuft aus und der zweite Bundesfreiwillige verlässt den BN kurzfristig aufgrund einer Studiums-Zusage.

Der Bundefreiwilligendienst läuft in der Regel ein Jahr und soll vor allem Personen ansprechen, die sich sozial einbringen möchten. Das Tätigkeitsfeld beim BUND Naturschutz ist vielfältig. Im Frühjahr liegt der Fokus primär auf dem Amphibienschutz und der Vorbereitung, der Durchführung und Abrechnung der Haus- und Straßensammlung. Danach steht vor allem die Umweltbildung im Vordergrund – mit Führungen und Vorträgen. Die Aufgaben im Herbst sind dann hauptsächlich die Biotoppflege, bei welcher man die einzigartige Artenvielfalt von Hoch- und Niedermooren bewahrt. Zudem beginnt im Herbst auch das Apfelsaftprojekt des BUND Naturschutz, bei dem Streuobstäpfel von lokalen Landwirten und Landwirtinnen in Zusammenarbeit mit den Lindauer Fruchtsäften zu Apfelsaft verarbeitet werden. In den Wintermonaten wird dann die angehäufte Büroarbeit gemeinsam abgearbeitet.

Bei Interesse für aktiven Naturschutz, Spaß am Austausch mit Ehrenamtlichen und einer Vorliebe für soziales Engagement ist der Bundesfreiwilligendienst bei der Kreisgruppe des BUND Naturschutz in Lindau das Richtige. Die Bewerbung kann per E-Mail (lindau@bund-naturschutz.de) eingereicht und Fragen telefonisch (08382/887564) geklärt werden.