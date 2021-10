Aktionsprogramm beendet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit Spannung wurden die Aktionen des grünen Klassenzimmer während der Sommerferien erwartet und nun ist schon wieder „Alles“ vorbei.

20 verschiedene Workshops und Spielnachmittage bot der Verein auf seinem weitläufigen Gelände in Lindau/Aeschach an.

In Kooperation mit dem Kreisjugendring und den Wasserburger Kinderwochen war die Anmeldung ein Leichtes und fast alle Angebote waren ausgebucht. So konnten die Kinder mit allen Sinnen auf Entdeckungsreise gehen, alte Spiele neu entdecken, sommerliche Gerichte nachkochen oder kreative Herbstkränze binden. Besonderen Zuspruch fanden natürlich die Festtage, an denen die Kids Piraten, Indianer oder Ritter wurden. Mit einer Vielzahl verschiedener Ideen werden die Kinder ermuntert, das Gelände zu ihren Spielzimmer zu machen, zu toben und rennen, kreativ zu sein und nebenbei im Team zu lernen.

Den Abschluss des Ferienprogramms bildete eine Kartoffelchallenge. Kartoffeln, die im Frühjahr gesetzt wurden, konnten nun ausgegraben werden. Nachdem die Erdäpfel gewaschen waren, wurden sie im offenen Feuer gebraten. „Herrlich“, meinten die Kids, wie so ein Kartoffelfeuer duftet.

Weitere Infos:

www.gruenes-klassenzimmer-lindau.de