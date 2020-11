Aktion zum Tag gegen Gewalt an Frauen: Lindauer Rathaus wird orange

Unter dem Motto „orange your city“ schließen sich die Stadt Lindau und der Zonta-Club Bodensee-Allgäu am Mittwoch, 25. November, für eine besondere Aktion anlässlich des internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen zusammen.

Zum Hintergrund des Tages schreiben der Zonta-Club und die Stadt in einer gemeinsamen Pressemitteilung: „Die vereinten Nationen haben diesen Gedenktag im Jahr 1999 anerkannt, nachdem er 1981 von Aktivistinnen ausgerufen wurde, die die Farbe Orange für eine Welt ohne Gewalt an Frauen als Symbol genutzt haben. Der Ursprung des Gedenktags geht zurück auf die Ermordung der drei Schwestern Mirabal am 25. November 1960 in der Dominikanischen Republik. Sie hatten sich gegen das brutale Regime des Diktators Rafael Trujillo aufgelehnt und wurden vom militärischen Geheimdienst nach monatelanger Folter hingerichtet.“ Weltweit werden seither immer mehr Orte und bedeutende Gebäude in der Farbe orange angestrahlt, um auf diesen Tag aufmerksam zu machen, heißt es weiter.

Die Stadt Lindau ist nun erstmalig mit dabei und lässt am internationalen Gedenktag gegen Gewalt an Frauen das alte Lindauer Rathaus in orangem Licht erstrahlen. Initiiert und unterstützt wurde die Aktion vom Zonta Club Bodensee-Allgäu.

Die Lindauer Oberbürgermeisterin Dr. Claudia Alfons unterstützt das Projekt und wird um 16.45 Uhr in einem kurzen Interview mit Manuela Klüber-Wiedemann, der Präsidentin des Zonta-Clubs, die Bedeutung des Tages gegen Gewalt unterstreichen. Für die Zonta-Clubs ist es weltweit nicht das erste Mal, dass sie bei der Aktion dabei sind. Laut Presseinformation unterstützen sie international mit der Aktion „ZONTA says NO!“ die Dringlichkeit der Umsetzung der Istanbul-Konvention. Die Istanbul Konvention ist seit 2011 das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Zonta International ist seit 1919 ein Zusammenschluss berufstätiger Frauen in verantwortungsvollen Positionen, die sich dafür einsetzen, die Lebenssituation von Frauen im rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen und beruflichen Bereich zu verbessern. Zonta International ist überparteilich, überkonfessionell und weltanschaulich neutral.

Der Zonta Club Bodensee-Allgäu will sich weiter Richtung Allgäu öffnen, um sowohl regionale Projekte zu unterstützen als auch engagierte Frauen aus dem Einzugsgebiet Lindau-Allgäu zu gewinnen, heißt es in der Pressemitteilung.

Unter dem Motto „Frauen freundschaftlich fördern“ sind Pflege von Freundschaft und gegenseitige Hilfe wesentliche Elemente der Zusammenarbeit und bilden das Fundament für das neue regionale Projekt „Restart – Impulse für Frauen im Umbruch“, schreiben die Zonta-Frauen.

Auch die Lindau Tourismus und Kongress GmbH unterstützt das Projekt „orange your city“ am Mittwoch, in dem das Team die Inselhalle ab 16 bis etwa 23 Uhr in orange beleuchten wird. Dabei werden Konferenzräume zur Straßenseite von innen nach außen angestrahlt.