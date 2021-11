Aktion von Maria 2.0-Tettnang in der Stadtbücherei

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, den 29.10. startete eine Aktion der Tettnanger Maria 2.0 Gruppe in der Stadtbücherei: Vier Wochen lang können Besucher ihre Träume von Kirche auf Karteikarten niederschreiben und an die vorbereitete Stellwand pinnen. Die gesammelten Wünsche, Träume und Hoffnungen will die Gruppe später Bischof Gebhard Fürst nach Rottenburg schicken. Zudem können Postkarten mit einer Botschaft an Papst Franziskus unterschrieben werden.

„Unsere Kirche muss sich ehrlichen Reformen stellen“, davon sind Elisabeth Arnegger und Brigitte Zattler einig, als sie die Stellwand aufbauen. Die Tettnanger Gruppe der deutschlandweit aktiven Maria 2.0-Bewegung hat sich für November diese besondere Aktion vorgenommen. Jede*r, die möchte, kann seine Wünsche zu Reformen in der Kirche festhalten. Die ersten Karten, die vom Traum einer gleichberechtigten und offenen Kirche sprechen, oder die die Weihe von Diakoninnen fordern, hängen schon. Wir müssen den Reformprozess, der durch den Synodalen Weg in Gang gekommen ist, tatkräftig von unten her unterstützen und mutig weitere Schritte fordern, ist Claudia Grießer überzeugt. „Die vielen Kirchenaustritte sind ein Zeichen, dass unsere Kirche in einer Sackgasse ist, ohne echte Veränderungen, echte Gleichberechtigung und Akzeptanz verschiedener Lebens- und Beziehungsformen, wird sie in Zukunft ein sektiererisches Nischendasein fristen“, davon ist sie überzeugt.

Cosima Kehle von der Stadtbücherei unterstützt die Aktion gerne und baut neben der Stelllwand einen Tisch mit passender Literatur auf. „Wir freuen uns über diese tolle Unterstützung“, so Judith Schobloch und Gerlinde Frey, die sich schon lange für das Weiheamt für Frauen in der Kirche stark machen. Freitags ab 16 Uhr sind Vertreterinnen der Gruppe in der Stadtbücherei und freuen sich auf spannende Begegnungen mit interessierten Menschen. In der ersten Novemberwoche findet zudem noch eine Postkartenaktion statt: Papst Franziskus soll aus ganz Deutschland Karten geschickt bekommen. Aus Anlass der Eröffnung der Weltsynode – bei der es um eine synodale Kirche gehen soll – fordert die deutschlandweite Bewegung Maria 2.0 mit einer groß angelegten Postkartenaktion Papst Franziskus auf, Reformen mutig zuzulassen, um ein Ausbluten der katholischen Kirche in Deutschland – aber auch in anderen Ländern der Welt – zu verhindern.