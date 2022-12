Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Schüler*innen der 9gt der Mittelschule Lindau haben sich wie im Vorjahr auch 2022 wieder an der Aktion „Umgekehrter Adventskalender“ der Caritas beteiligt. Das bedeutet, dass täglich ein Gegenstand gespendet wird und die gesamte Sammlung in den letzten Dezembertagen bei der Caritas oder beim Tafelladen abgegeben wird. Nach und nach füllte sich die Sammelbox im Klassenzimmer. Der Mittelschule ist es wichtig, dass die Schüler*innen auch an andere Menschen denken und lernen, Gutes zu tun. Natürlich bekam die 9gt einen Adventskalender ihrer Klassenlehrerinnen. Foto: Mittelschule Lindau (B.)