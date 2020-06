Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ startet

Die Corona-Pandemie hat auch den Zeitplan für die langjährige Gesundheitsaktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ durcheinandergebracht. Zum 1. Juni, laut einer Mitteilung einen Monat später als geplant, startet die Mitmachaktion der AOK und des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) nun aber. „Wir werden die Spielregeln anpassen und auch Arbeitnehmern im Home-Office die Teilnahme ermöglichen“, wird Christine Weiland Bewegungsfachkraft von der AOK in Lindau, zitiert. Wer keine Wegstrecke zur Arbeitsstelle zurücklegt, kann auch geradelte Kilometer rund um sein Home-Office in den Online-Radlkalender eintragen.

Ziel der Radlaktion sei, in der Zeit von Juni bis Ende September mindestens an 20 Arbeitstagen in die Firma oder vom Home-Office aus zu radeln. Auch Pendler könnten sich an der Aktion beteiligen, da das Radeln bis zum Bahnhof oder Pendlerparkplatz bereits gewertet werde.

Rund 70 000 Menschen haben sich laut Mitteilung im vergangenen Jahr in Bayern der Gesundheitsinitiative angeschlossen, im Stadt- und dem Landkreis Lindau nahmen 648 Berufstätige teil. Wer seinen Aktionskalender mit den Radtagen pflegt, hat laut Mitteilung die Chance auf Gewinne wie etwa E-Bikes sowie praktisches Zubehör fürs Fahrrad. Die Gewinne werden von Unternehmen gestiftet und sind nicht aus Beiträgen finanziert.