Akrobatik auf der chinesischen Mauer

Der Chinesische Nationalcircus zeigt am Dienstag, 15. Januar, ab 20 Uhr die Show „The Great Wall“ in der Inselhalle Lindau. Die Zuschauer erwartet „Akrobatik an der Grenze ganz grenzenlos“, wie es in einer Ankündigung heißt.

Die Produktionen des Chinesischen Nationalcircus in Europa feiern in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag mit der großen Jubiläumsshow unter dem Titel „The Great Wall“: 30 Artisten zeigen zum 30. Jubiläum 30 preisgekrönte Acts. Ein artistisches Feuerwerk mit Geschichte und Geschichten des traditionellen Chinas rund um das größte sagenumwobene Bauwerk der Welt – die Chinesische Mauer – entfaltet sich in dem gewohnt artifiziellen Raster einer einmaligen Symbiose aus Akrobatik, Tanz, Schauspiel, Musik und Humor, schreiben die Veranstalter in ihrer Ankündigung weiter. Ein traditionelles Bühnenbild und farbenfrohe folkloristische Kostüme aus dem Reich der Mitte runden diese Reise in eine andere Zeit und eine andere Welt für den Zuschauer ab.

Es handelt sich bei dieser Inszenierung um eine eher traditionell angelegte Show, die zwar modern choreographiert ist, aber dem Zuschauer wieder im Gegensatz zu den vergangenen Shows eher historisches Chinabild präsentieren wird, heißt es.