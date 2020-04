Trotz der gelockerten Einreisebedingungen für Saisonkräfte befürchtet die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) Schwaben weiter einen Mangel an Erntehelfern für die Landwirte. „Dazu kommt noch, dass während der Corona-Pandemie frisches Obst und Gemüse sowieso gut gehen“, sagt der Bezirksvorsitzende der Gewerkschaft, Michael Jäger. Bei den Lindauer Obstbauern wurde teilweise im Drei-Schicht-Betrieb gearbeitet, um der Nachfrage gerecht zu werden (die LZ berichtete).

Bereits im März hatte das Bündnis der Bodenseebauern Menschen aus der Region dazu aufgefordert in der Corona-Pandemie bezahlt bei der Ernte zu helfen. Die aus dem Aufruf entstandene Internet-Plattform www.daslandhilft.de wurde deutschlandweit eingeführt. Noch ist das Angebot an freiwilligen Erntehelfern dort aber gering. Wohl auch, weil sich viele Menschen den Umweg über das Internet ersparen und den Landwirten direkt ihre Hilfe anbieten, wie der Geschäftsführer des Maschinenring Lindaus Ende März erklärte.

„Jetzt geht es darum, ein neues Wort zu entdecken: ‚Ernte-Solidarität‘“, sagt Gewerkschaftler Jäger. Wer aus dem Kreis Lindau am Bodensee zupacken kann, sollte das jetzt tun. Dabei gehe es nicht nur um die Ernte. Es sei auch die Zeit fürs Pflanzen und Säen. Zum Beispiel für Karotten, Blumenkohl oder Zwiebeln. „Durch die Corona-Krise ist die Landwirtschaft seit langem wieder darauf angewiesen, dass alle vor Ort mit anpacken“, sagt Jäger von der IG Bau Schwaben. Allerdings dürfe das nicht um jeden Preis geschehen, warnt die Agrar-Gewerkschaft in einer Pressemitteilung. Lohn und vor allem Hygienestandards seien wichtig.

„Wer Schüler, Studenten oder Flüchtlinge für die Arbeit auf dem Feld anheuert, der muss sie fair bezahlen“, sagt Jäger. Auch in der Landwirtschaft gelte der gesetzliche Mindestlohn von 9,35 Euro pro Stunde. Zusätzlich fordert die IG Bau für Saisonarbeiter genauso wie für die Stammbelegschaften in Agrarbetrieben eine Erschwerniszulage. Jäger: „Immerhin setzen sich die Beschäftigten in der Phase der Corona-Pandemie bei ihrer Arbeit auch einem gewissen gesundheitlichen Risiko aus.“ Landwirte in der Region sollten eingearbeitete Saisonkräfte daher „mit einem Lohn nicht unter elf Euro pro Stunde vom Feld gehen lassen.“ Bei den Laien sei zunächst auch beiderseitige Geduld gefragt, denn diese müssten die Handgriffe erst lernen. Neben der Bezahlung sei aber auch die Hygiene bei der Arbeit auf den Feldern extrem wichtig Es komme darauf an, auch draußen das regelmäßige Händewaschen und Desinfizieren sicherzustellen. Das sonst übliche Mobil-WC reiche dafür nicht.

Wenn Pflanz- und Erntehelfer in Unterkünften untergebracht werden, dann seien dabei Einzelzimmer notwendig. „Die Corona-Pandemie bedeutet das Aus der sonst üblichen Sammelunterkünfte“, erklärt der Bezirksvorsitzende. Dort sei der gesetzliche Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einzuhalten.

„Was auch tabu ist: die Sammelfahrt von Feld zu Feld. Neun-Mann-Bullis dürfen nicht mehr voll besetzt zum Einsatz kommen“, sagt Jäger. Erntehelfer sollten möglichst alleine und mit dem eigenen Fahrzeug zur Arbeit kommen. Dafür müsse der Landwirt sie entschädigen.