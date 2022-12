AGiL lässt sich durch Corona nicht unterkriegen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem Matthias Pfeifer trotz persönlicher Belastungen in der Corona-Zeit die Fahne wacker hochgehalten hat, kam es nun wieder zu einer Sitzung in Präsenz im Bodolzer Gasthaus Köberle. Über zwanzig niedergelassene Ärztinnen und Ärzte diskutierten vor allem um die Zukunft von AGiL, legten doch viele der bisherigen Mitglieder des Vorstands turnusgemäß ihre Ämter nieder. Einhellig wurde eine Fortsetzung der Arbeit des eingetragenen Vereins mit dem Ziel begrüßt, dass weiterhin gemeinsame Interessen für die ambulante ärztliche Versorgung geklärt und kommuniziert werden sollten und ein Ansprechpartner der Lindauer Ärzteschaft für Kommunalpolitik und Presse bereitstehen soll. Auch möchte AGiL die gute Tradition fortsetzen, interessante Vorträge für Fachwelt und Patienten zu veranstalten.

Ohne Gegenstimmen wurde die neue Vorstandschaft gewählt, nämlich Frau Dr. Sigrid Lochmann als erste Vorsitzende, Dr. Harald Tegtmeyer-Metzdorf als erster Stellvertreter und Dr. Daniél Predel als zweiter Stellvertreter. Dr. Ralf Kneller wurde als zusätzlicher Beisitzer des Vorstandes bestimmt. Schließlich wurden Martin Horn als Kassenwart und Markus Müller als Schriftführer bestätigt. So soll in der Tradition von Dr. Achim Mellinghoff und dem bisherigen Vorstandsteam die Arbeit fortgesetzt werden. In diesem Zusammenhang müssen noch einige bisherige Bestimmungen zur Mitgliedschaft in AGiL kurzfristig angepasst werden.