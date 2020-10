Aggressiver Radler wirft Autofahrer zu Boden

Zwei Fahrradfahrer sind am Donnerstag um 7.30 Uhr auf der Schachener Straße, Höhe des Schwesternbergs, nebeneinander gefahren, was einen Autofahrer, der überholen wollte, behinderte, so die Polizei. Der Autofahrer sagte dies dann durch das geöffnete Fenster den Radlern, was dazu führte, dass einer der Radfahrer gegen den Außenspiegel des Autos schlug und diesen beschädigte. Daraufhin hielt der Autofahrer an und stieg aus, woraufhin er sofort von dem aggressiven Radfahrer angegriffen, zu Boden geworfen und leicht verletzt wurde.

Der Vorfall wurde von mehreren Personen, die der Polizei bislang nicht bekannt sind, beobachtet. Diese Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lindau zu melden, in der Ludwig-Kick-Straße 20, Telefon 08382 / 91 00, E-Mail