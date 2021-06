Aggressiver Mann leistet Widerstand

In der Nacht auf Samstag ist der Polizei ein aggressiver Mann am Sportboothafen in Lindau-Zech gemeldet worden. Als die ausgerückten Beamten die Personalien des Mannes erfragten, verweigerte dieser hierzu jegliche Angabe. Da sich der 20-Jährige laut Polizeibericht auch in Anwesenheit der Polizei weiterhin aggressiv zeigte und unter Alkoholeinfluss stand, sollte er in Sicherheitsgewahrsam genommen werden. Bei der Maßnahme leistete der Beschuldigte schließlich Widerstand, weshalb er nun mit einem Strafverfahren zu rechnen hat. Da der junge Mann unter Alkoholeinfluss stand, wurde von der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme angeordnet. Des Weiteren erfolgt eine Anzeige, da der Mann keine Angaben zu seinen Personalien machte.