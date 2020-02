Aggressive Person kommt in die Klinik

Die Polizei Lindau wurde am Donnerstag zu einem lautstarken Nachbarschaftsstreit gerufen. Nachdem der Aggressor amtsbekannt ist und schon am Vortag die Nacht auf der hiesigen Dienststelle verbringen musste, fuhren gleich zwei Streifenbesatzungen zum Einsatzort. Vor Ort konnte der Mann nicht beruhigt werden und beleidigte die Polizisten. Eine friedliche Lösung war nicht möglich, teilt die Polizei mit. Die Person wurde schließlich mit körperlicher Gewalt aus der Wohnung gebracht. Auf Grund seiner Verhaltensauffälligkeit wurde eine Unterbringung in einem Klinikum angeordnet. Wegen dem Widerstand, den Beleidigungen und dem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte wird er außerdem zur Anzeige gebracht, teilt die Polizei weiter mit.