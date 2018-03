AfD nominiert Axel Keib als Direktkandidaten

Der Gastronom Axel Keib aus Oberstaufen geht für die AfD im Stimmkreis 710 Lindau, Sonthofen ins Rennen um die Landtagswahl 2018. Der AfD-Kreisverband Oberallgäu -Kempten-Lindau stellte das Oberstaufener Urgestein bei seiner Kreismitgliederversammlung in Weitnau als Direktkandidaten auf, wie die Alternative für Deutschland in einer Presseimtteilung schreibt. Keib wolle sich im Landtag für eine funktionierende bayerische Wirtschaft mit dem Schwerpunkt Tourismus und Gastronomie einsetzen.

Der Oberallgäuer Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete der AfD, Peter Felser, sieht in Keib die notwendige Unterstützung, um die Stärkung des Mittelstands auch auf Landesebene voranzutreiben. Gemeinsam wollen sie laut Pressemitteilung daran arbeiten die „überbordende Bürokratie“ abzubauen und den Mittelstand massiv zu entlasten.

Der gebürtige Allgäuer Axel Keib sei von klein auf, über den elterlichen Gastronomie-Betrieb, tief mit der Oberstaufener Gastronomie verwurzelt. Als erfolgreicher Koch und Gastronom zog es ihn als 30-Jährigen noch zurück an die Fachhochschule, wo er den Diplom-Studiengang in Holztechnik erfolgreich abschloss. Noch heute erhalte er aus diesem Ausflug in die Technik Erfindungsvergütungen für die Beteiligung an verschiedenen Patenten, schreibt die AfD.

Als selbstständiger Gastronom kenne er die tägliche Herausforderung, die der zunehmende Bürokratismus den Mittelständlern abverlange. „Innovationen dürfen nicht durch überzogenen Bürokratismus im Keim erstickt werden,“ sagt Axel Keib.

Für die Bezirkstagswahlen wurde im Stimmkreis Lindau/Sonthofen der Vertriebs- und Marketingleiter eines mittelständischen Unternehmens, Timo Scheffler, an den Start geschickt.