AfD gründet Lindauer Ortsverband

Die Alternative für Deutschland (AfD) hat in Lindau einen Ortsverband gegründet. Das teilt dessen neuer Vorsitzender, Rainer Rothfuß, mit.

Anfang April fand in Sigmarszell eine Mitgliederversammlung des AfD-Kreisverbands Oberallgäu, Kempten, Lindau statt, bei der der Ortsverband gegründet wurde. Er umfasst das gesamte Gebiet des unteren Landkreises, also Bodolz, Hergensweiler, Nonnenhorn, Sigmarszell, Wasserburg und Weißensberg. Der vierköpfige Vorstand wird vom Vorsitzenden Rainer Rothfuß aus Lindau und vom Schatzmeister Manfred Netz aus Hergensweiler repräsentiert, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Bei den Kommunalwahlen im März 2020 will die AfD mit einer Stadtratsliste in Lindau sowie einer Liste für den Kreistag antreten. Neben Mitgliedern seien auch parteiunabhängige Kandidaten willkommen. Rothfuß selbst kandidiert zudem für die AfD zur Europawahl am 26. Mai auf der bundesweiten Liste auf Platz 21.