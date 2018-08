Aeschach soll nicht postlos bleiben

Die Postfiliale in der Webergasse im Stadtteil Aeschach wird zum 31. August geschlossen. Die Deutsche Post bestätigte auf Nachfrage der Stadt, seit Mai auf der Suche nach einem Kooperationspartner zu sein, um die Postdienstleistungen und Produkte auch weiterhin in einem Geschäft in Aeschach anbieten zu können. Bislang sei ein solches Geschäft aber noch nicht gefunden worden, informiert die Stadt in einer Pressemitteilung. Notfalls werde die Post demnach selbst vorübergehend einen Interimsstandort einrichten. Der regionale Beauftragte der Deutschen Post, Wilhelm Haas, versicherte „In Aeschach wird es keine postlose Zeit geben.“

Wer Räume oder einen Kooperationspartner kennt, kann sich unter Telefon 089 / 559 91 30 20 an Wilhelm Haas wenden.