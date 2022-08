Ärger im Obdachlosenheim

Gleich zweimal haben Beamte der Polizeiinspektion Lindau am Dienstagabend in der Obdachlosenunterkunft in der Reutiner Straße einschreiten müssen. Es begann laut Polizei mit einer Mitteilung eines Geschädigten, der durch einen dort wohnhaften amtsbekannten Mann im Alter von 31 Jahren getreten und bedroht wurde. Nachdem dem Störenfried Polizeigewahrsam angedroht wurde, zeigte er sich einsichtig, ging auf sein Zimmer und versprach, nun Ruhe zu geben. Dies hielt jedoch nicht lange, heißt es im Polizeibericht weiter. Gegen 23.45 Uhr erhielt die Polizei wieder eine Mitteilung, dass der Mann im Heim randalieren würde. Daraufhin wurde er in Gewahrsam genommen und musste seinen Alkoholrausch, immerhin über 1,3 Promille, in einer Zelle der Polizei ausnüchtern. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.