Ältere Frau aus Lindau bezahlt Hilfsbereitschaft teuer

Eine 60-jährige Lindauerin hat am Mittwoch Anzeige wegen Schmuckdiebstahl erstattet. Am Mittag klingelte eine bisher unbekannte männliche Person beim alleine anwesenden Lebensgefährten der Frau. Er gab an, dringend die Toilette aufsuchen zu müssen. Dies wurde ihm gewährt. Kurz darauf klingelte wieder eine unbekannte Frau und bot Putzarbeiten an. Diese wurde jedoch nicht eingelassen. Als die 60-Jährige am Nachmittag nach Hause kam, stellte sie fest, dass ein wertvoller Diamantring aus dem Bad gestohlen wurde. Der Ring hat einen Wert im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Vermutlich handelte es sich um die gleichen Täter, die in den vergangenen zwei Wochen ebenfalls im Stadtgebiet Lindau wegen gleichgelagerten Straftaten aufgefallen sind, heißt es im Polizeibericht.

Die Polizei warnt davor, unbekannte Personen ins Haus oder in die Wohnung zu lassen.