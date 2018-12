Adventsrätsel Teil 4: Wie viel Geld sparen die Brüder?

Gemeinsam mit dem Valentin-Heider-Gymnasium startet die LZ in diesem Jahr ein großes Adventsrätsel: Jeden Tag wird in der Zeitung und auf schwaebische.de/adventsraetsel eine Denksportaufgabe veröffentlicht. Jeder, der mitraten möchte, muss seine Lösung noch am gleichen Tag an gewinnen@lindauer-zeitung.de schicken. Wer am Ende die meisten Aufgaben richtig gelöst hat, wird Gesamtsieger und bekommt eine Magnum-Flasche Champagner. Die Lösung des dritten Adventrätsels am Dienstag ist: 1 Kilometer nach Norden. Den Lösungsweg erklären Elena Eiermann und Elisa Schnalke auf schwaebische.de/adventsraetsel. Und so lautet das vierte Rätsel:

Fabians Bruder braucht 100 Schrauben, die normal im Baumarkt 20 Cent das Stück kosten. Fabian weist seinen Bruder darauf hin, dass am 6.12. dort eine „Nikolaus-Aktion“ ist – für je sechs Schrauben erhält man eine siebte geschenkt. Darauf meint Fabians Bruder: „Wenn du ausrechnen kannst, wie viel Geld ich dann sparen könnte, schenke ich dir genau diesen Betrag“. Fabian rechnet und erhält … Euro geschenkt.

a) 3,80 Euro

b) 3,00 Euro

c) 2,80 Euro

d) 2,20 Euro