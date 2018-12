Adventsrätsel Teil 1: Wer hat wie viel Geld ausgegeben?

Gemeinsam mit dem Valentin-Heider-Gymnasium startet die LZ in diesem Jahr ein großes Adventsrätsel: Jeden Tag wird in der Zeitung und auf schwaebische.de/adventsraetsel eine Denksportaufgabe veröffentlicht. Jeder, der mitraten möchte, muss seine Lösung noch am gleichen Tag an gewinnen@lindauer-zeitung.de schicken. Wer am Ende die meisten Aufgaben richtig gelöst hat, wird Gesamtsieger und bekommt eine Magnum-Flasche Champagner. Und so lautet das erste Rätsel:

Helena, Selma, Bennet, Lukas und ich waren zusammen auf der Lindauer Hafenweihnacht. Im Durchschnitt hat jeder von uns 9 Euro ausgegeben. Ich selbst habe sogar 10 Euro ausgegeben. Dann haben die anderen also im Durchschnitt …. ausgegeben.

a) 8 Euro

b) 8,75 Euro

c) 7 Euro

d) 7,50 Euro