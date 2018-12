Adventsrätsel Nummer 7: Welcher Engel gewinnt?

Gemeinsam mit dem Valentin-Heider-Gymnasium startet die LZ in diesem Jahr ein großes Adventsrätsel: Täglich außer sonntags wird eine Denksportaufgabe veröffentlicht. Wer am Ende die meisten Aufgaben richtig gelöst hat, wird Gesamtsieger und bekommt eine Magnum-Flasche Champagner. Die Lösung des Adventsrätsels vom Freitag ist: 32 Dreiecke. Den Lösungsweg erklärt Kristin Euscher auf schwaebische.de/adventsraetsel. Und so lautet das nächste Rätsel:

Die Engel Michael, Raphaela und Gabriel wollen ein Schlittenrennen machen. Vier Zuschauer (Z) geben zuvor Prognosen über den Ausgang ab. Z1: „Entweder Michael oder Raphaela wird Sieger.“ Z2: „Wenn Raphaela Zweite ist, dann gewinnt Gabriel!" Z3: „Falls Raphaela aber Letzte wird, gewinnt auch Michael nicht" Z4: „Entweder Raphaela oder Gabriel wird Zweiter.“Nach dem Rennen stellen alle vier Zuschauer erstaunt fest, dass sie alle recht hatten. Wie war die Zielankunft?

a) Michael vor Raphaela vor Gabriel

b) Michael vor Gabriel vor Raphaela

c) Gabriel vor Raphaela vor Michael

d) Raphaela vor Gabriel vor Michael