Adventsrätsel 9: Wofür steht der Buchstabe A?

Gemeinsam mit dem Valentin-Heider-Gymnasium startet die LZ in diesem Jahr ein großes Adventsrätsel: Täglich außer sonntags wird eine Denksportaufgabe veröffentlicht. Wer am Ende die meisten Aufgaben richtig gelöst hat, wird Gesamtsieger und bekommt eine Magnum-Flasche Champagner. Die Lösung des Adventsrätsels vom Montag ist: 4 blaue Bälle. Den Lösungsweg erklärt Arlette Vosseler auf schwaebische.de/adventsraetsel. Und so lautet das nächste Rätsel:

Bei der folgenden Rechenaufgabe steht jeder der Buchstaben K, R, A, N, Z für eine Ziffer. Und es gilt: 4 x KRANZ4 = 4KRANZ.

Also steht der Buchstabe A für…

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4