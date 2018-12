Adventsrätsel 8: Wie viel blaue Bälle hat Maria?

Gemeinsam mit dem Valentin-Heider-Gymnasium startet die LZ in diesem Jahr ein großes Adventsrätsel: Täglich außer sonntags wird eine Denksportaufgabe veröffentlicht. Wer am Ende die meisten Aufgaben richtig gelöst hat, wird Gesamtsieger und bekommt eine Magnum-Flasche Champagner. Die Lösung des Adventsrätsels vom Samstag ist: Raphaela vor Gabriel vor Michael. Den Lösungsweg erklären Emily und Elena auf schwaebische.de/adventsraetsel. Und so lautet das nächste Rätsel:

Marla hat 20 Jonglierbälle in der Zirkus-Piccolo Kiste gefunden. Um besser damit jonglieren zu können, sind es Bälle unterschiedlicher Farbe: gelbe, grüne, blaue und schwarze. Wenn ich weiß, dass 17 der Bälle nicht grün sind, dass 5 der Bälle schwarz und dass 12 der Bälle nicht gelb sind, wie viele blaue Bälle muss Maria dann haben?

a) 4

b) 5

c) 8

d) 9