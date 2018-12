Adventsrätsel 5: Wie viele Nikoläuse wurden verkauft?

Gemeinsam mit dem Valentin-Heider-Gymnasium startet die LZ in diesem Jahr ein großes Adventsrätsel: Jeden Tag wird in der Zeitung und auf schwaebische.de/adventsraetsel eine Denksportaufgabe veröffentlicht. Jeder, der mitraten möchte, muss seine Lösung noch am gleichen Tag an gewinnen@lindauer-zeitung.de schicken. Wer am Ende die meisten Aufgaben richtig gelöst hat, wird Gesamtsieger und bekommt eine Magnum-Flasche Champagner. Die Lösung des Adventsrätsels von Mittwoch ist: 2,80 Euro. Den Lösungsweg erklären Fabian Hornung und Carolina Bommer auf schwaebische.de/adventsraetsel. Und so lautet das nächste Rätsel:

Der Arbeitskreis Fair-Trade verkauft in der Pause kleine Zimtkeksnikoläuse für 60 Cent und Lebkuchen für 80 Cent. Nach der Pause sind alle 240 Gebäckstückchen verkauft und insgesamt 162 Euro in der Kasse! Wie viele Zimtkeksnikoläuse wurden verkauft?

a) 160

b) 150

c) 100

d) 80