Adventsrätsel 15: Wie viele Flächen hat der Körper?

Gemeinsam mit dem Valentin-Heider-Gymnasium startet die LZ in diesem Jahr ein großes Adventsrätsel: Jeden Tag wird in der Zeitung und auf schwaebische.de/adventsraetsel eine Denksportaufgabe veröffentlicht. Jeder, der mitraten möchte, muss seine Lösung noch am gleichen Tag an gewinnen@lindauer-zeitung.de schicken. Wer am Ende die meisten Aufgaben richtig gelöst hat, wird Gesamtsieger und bekommt eine Magnum-Flasche Champagner. Die Lösung des Adventsrätsels vom Montag lautet: Die Islanders haben 5 Tore geschossen. Und das ist das nächste Rätsel:

Von einem Holzwürfel, dessen Seiten 4 Zentimeter lang sind, wird an einer Ecke ein kleiner Würfel mit der Seitenlänge 1 zentimeter säuberlich herausgesägt. Wie viele Flächen hat der Körper, der übrigbleibt, wenn an jeder Ecke des großen Würfels solch ein kleiner Würfel herausgesägt worden ist?

a) 16

b) 20

c) 24

d) 30