Adventsrätsel 14. Wie viele Tore werden geschossen?

Gemeinsam mit dem Valentin-Heider-Gymnasium startet die LZ in diesem Jahr ein großes Adventsrätsel: Jeden Tag wird in der Zeitung und auf schwaebische.de/adventsraetsel eine Denksportaufgabe veröffentlicht. Jeder, der mitraten möchte, muss seine Lösung noch am gleichen Tag an gewinnen@lindauer-zeitung.de schicken. Wer am Ende die meisten Aufgaben richtig gelöst hat, wird Gesamtsieger und bekommt eine Magnum-Flasche Champagner. Die Lösung des Adventsrätsels vom Samstag lautet: Die Summe beträgt 2975. Und das ist das nächste Rätsel:

Bei den „Lindauer Islanders“ fiel wieder Tor auf Tor. Allein im 1. Drittel gab es 6 Tore und die Gäste lagen in Führung. Doch nach dem 1. Drittel gelang es dem Heimteam, 3 Tore zu schießen, und das war der Sieg. Wie viele Tore hat das Heimteam in diesem Spiel insgesamt geschossen?

a) 3

b) 4

c) 5

d) 6