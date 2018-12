Adventsrätsel 11: Wie viele Jungen sind im Chor?

Gemeinsam mit dem Valentin-Heider-Gymnasium startet die LZ in diesem Jahr ein großes Adventsrätsel: Jeden Tag wird in der Zeitung und auf schwaebische.de/adventsraetsel eine Denksportaufgabe veröffentlicht. Jeder, der mitraten möchte, muss seine Lösung noch am gleichen Tag an gewinnen@lindauer-zeitung.de schicken. Wer am Ende die meisten Aufgaben richtig gelöst hat, wird Gesamtsieger und bekommt eine Magnum-Flasche Champagner. Die Lösung des Adventsrätsels vom Mittwoch lautet: Der Zauberwürfel besteht aus 26 Steinchen. Und das ist das nächste Rätsel:

Heute findet das VHG-Weihnachtskonzert statt. In unserem Schulchor singen 36 Kinder. Bei der Probe sitzen alle auf Zweierbänken. Heute sitzt neben jedem Jungen ein Mädchen, aber nur die Hälfte der Mädchen hat einen Jungen als Nachbarn. Wie viele Jungen sind im Chor?

a) 12

b) 14

c) 15

d) 17