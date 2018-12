Adventsrätsel 10: Wie viele Steine hat der Zauberwürfel?

Gemeinsam mit dem Valentin-Heider-Gymnasium startet die LZ in diesem Jahr ein großes Adventsrätsel: Jeden Tag wird in der Zeitung und auf schwaebische.de/adventsraetsel eine Denksportaufgabe veröffentlicht. Jeder, der mitraten möchte, muss seine Lösung noch am gleichen Tag an gewinnen@lindauer-zeitung.de schicken. Wer am Ende die meisten Aufgaben richtig gelöst hat, wird Gesamtsieger und bekommt eine Magnum-Flasche Champagner. Die Lösung des Adventsrätsels vom Dienstag lautet: Der Buchstabe A steht für die Ziffer 2.

Und so geht das nächste Rätsel: Aus insgesamt wie vielen Steinchen besteht der klassische von Ernö Rubik erfundene Zauberwürfel?

a) 22

b) 27

c) 29

d) 26