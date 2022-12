Adventsmarkt am Valentin-Heider-Gymnasium

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Was gab es hier nicht alles zu sehen, zu bestaunen, zu kaufen am 8. Dezember in der Mensa des VHGs: Bienenwachstücher, Baumwolltaschen mit geometrischen Drucken, Lederschlüsselanhänger, Seifenschalen und Kerzenständer der Keramik-Gruppe, Backmischungen, Dip-Dye-Kerzen, Biersalz und Sternchennudeln der SMV, Prägearbeiten als Baumschmuck der sechsten Klassen, Karten mit Vogelmotiven als Linolschnitte der siebten Klassen, Teelichtbotschaften, Glückslichter, Streichhölzer mit schönen Etiketten des Kunst-Additums, selbst gemachte Seifen – und vieles mehr. Die Schülerinnen und Schüler und auch viele Lehrkräfte des Valentin-Heider-Gymnasiums hatten sich mächtig ins Zeug gelegt, sodass dieser erste Adventsmarkt am 8. Dezember zu einem rundum gelungenen Event wurde. Kulinarisch verwöhnt wurden die zahlreichen Gäste von den Schülerinnen und Schülern der Oberstufe mit heißen Seelen, Waffeln, Chili sin Carne und Punsch.

Weihnachtliche Blasmusik und von der Chorklasse gesungene Weihnachtslieder sorgten für einen entsprechend stimmungsvollen musikalischen Rahmen.

Der Innenhof des VHGs erwies sich dank des relativen milden Winterabends und des gemütlichen Schwedenfeuers als idealer Treffpunkt für alle Mitglieder der Schulfamilie und so mancher Gast munkelte schon während des Adventsmarkts, dass hier vielleicht der Grundstein für eine wunderbare, neue Tradition am Valentin-Heider-Gymnasium gelegt wurde.

Nach der langen Coronapause war es schön, dass sich Eltern, Schüler, Ehemalige und Lehrer im ungezwungenen Rahmen begegnen und so die gesamte Schulfamilie sich auf das kommende Weihnachtsfest einstimmen konnte.

So kamen am Ende des Abends weit über 1000 Euro für den guten Zweck zusammen, die nun an „Ärzte ohne Grenzen“ gespendet werden.